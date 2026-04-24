Приниження не пробачили: чому Mercedes подав до суду на творців фільму "Таксі"

Жарти над Mercedes-Benz у культовому французькому фільмі "Таксі" обернулися для творців судовим позовом. Автогігант домігся компенсації на мільйони доларів.

Про те, чому Mercedes-Benz подав до суду на творців фільму "Таксі"

Як Mercedes засудив творців фільму "Таксі"?

Юристи Mercedes-Benz звинуватили творців фільму "Таксі" в навмисному псуванні репутації бренду та домоглися компенсації у 2 мільйони доларів. Усе через те, що у французькій комедії нерідко висміювали німецькі авто.

Крім того, у фільмі головний герой Даніель на тюнінгованому Peugeot постійно перегравав потужні Mercedes. Втім, пізніше каскадери розповідали, що в реальності знамените Peugeot не могло наздогнати німецькі машини.

Виявляється, під час зйомок культових погонь водіям Mercedes доводилося навмисне сповільнюватися.

Наскільки успішним був фільм "Таксі"?

Як зазначає видання HotCars, фільм "Таксі", який вийшов ще у 1998 році, був настільки успішним, що отримав одразу кілька продовжень. Головним автомобілем культової стрічки став Peugeot 406, режисером виступив Жерар Пірес, а сценарій написав Люк Бессон.

Peugeot 406 з фільму "Таксі" / Фото Wikipedia

Попри скромний бюджет, картина стала касовим хітом і зібрала майже 45 мільйонів доларів у прокаті.

Хоча спершу французьке "Таксі" порівнювали з однойменним американським фільмом за участі Роберта Де Ніро, саме версія 1998 року швидко набула культового статусу.

Чому саме Peugeot 406 обрали для фільму "Таксі"?