Мем вийшов з-під контролю: користувачі показали станції львівського метро

У Львові ніколи не було та немає метро, проте це не завадило народженню ще одного жарту у мережі. Користувачі пішли далі та навіть показали, якими могли б бути ці станції.

Час від часу у мережі оживає жарт про львівське метро і цього раз це сталось знову. Про це пише 24 Канал із посиланням на допис tat_m2012.

Як виглядають станції метро у Львові?

Цього разу жарти про метро у Львові почали поширюватись через нещодавній удар по місту. Українці звикли підтримувати моральний дух жартами, тому цього разу теж почали обговорювати, що після ворожої атаки львівське метро припинило роботу.

Водночас за кілька днів з'явився навіть окремий акаунт Львівського метрополітену, е з'являлись нібито апдейти про відновлення роботи. Також у мережі припустили, які могло б виглядати це метро.

На фото можна побачити кілька станцій.

Як виглядало б метро у Львові: дивіться пост

Зверніть увагу! Для того, аби не виникало непорозумінь, варто зазначити, що у Львові немає метро.

Чи могло б бути у Львові метро?

У Львові планували створити комплексну систему транспорту, яка передбачала підземний трамвай. Відповідно до перших планів, мала бути два радіуси: довжиною 3,3 кілометра з північним та південним порталами; довжиною 2,2 кілометра зі східним та західним.

Будівництво першої наземної лінії метро у Львові почали у 1983 році, а вже у 1987 році її відкрили. Однак через підземні роботи у Палаці Потоцьких утворилась велика тріщина. Її вдалося залити рідким склом, проте будівництво згорнули, пише lviv-future.com.ua.

