Время от времени в сети оживает шутка о львовском метро и на этот раз это произошло снова. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение tat_m2012.

Как выглядят станции метро во Львове?

На этот раз шутки о метро во Львове начали распространяться из-за недавнего удара по городу. Украинцы привыкли поддерживать моральный дух шутками, поэтому на этот раз тоже начали обсуждать, что после вражеской атаки львовское метро прекратило работу.

В то же время за несколько дней появился даже отдельный аккаунт Львовского метрополитена, е появлялись якобы апдейты о возобновлении работы. Также в сети предположили, как могло бы выглядеть это метро.

На фото можно увидеть несколько станций.

Как выглядело бы метро во Львове: смотрите пост

Обратите внимание! Для того, чтобы не возникало недоразумений, стоит отметить, что во Львове нет метро.

Могло бы быть во Львове метро?

Во Львове планировали создать комплексную систему транспорта, которая предусматривала подземный трамвай. Согласно первым планам, должно было быть два радиуса: длиной 3,3 километра с северным и южным порталами; длиной 2,2 километра с восточным и западным.

Строительство первой наземной линии метро во Львове начали в 1983 году, а уже в 1987 году ее открыли. Однако из-за подземных работ во Дворце Потоцких образовалась большая трещина. Ее удалось залить жидким стеклом, однако строительство свернули, пишет lviv-future.com.ua.

