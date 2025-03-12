Творець нейромережі відповів, чи замінить ШІ програмістів

Штучний інтелект стрімко розвивається та же може виконувати чималу кількість задач. Зовсім скоро він може забрати на себе одну із задач програмістів.

За рік штучний інтелект зможе повністю взяти на себе написання коду для всіх програм у світі. Таку думку Про це пише 24 Канал із посиланням на директора компанії Anthropic Даріо Амодея, творця чат-бота Claude, який вважається найефективнішим рішенням для автоматизованого програмування.

Дивіться також Лялька з "Гри в кальмара": ШІ припустив, якими б вони були у різних країнах світу

Що він сказав

На пресконференції він заявив, що розвиток штучного інтелекту у сфері програмування наблизився до революційної точки. За його прогнозами, вже через 3-6 місяців нейромережі писатимуть 90% усього коду, а ще через рік – повністю замінять людських розробників.

Він висловив хвилювання через це.

З одного боку, технології можуть дати нам величезні переваги, з іншого – коли я бачу, наскільки швидко штучний інтелект вдосконалюється у написанні коду, стає зрозуміло: у найближчі місяці він створюватиме більшість програмного забезпечення, а через рік цей процес буде повністю автоматизованим,

– пояснив Амодей.



ШІ стрімко розвивається / Фото Pexels

Однак ШІ може замінити не тільки програмістів. Зокрема, у Фінляндії Лютеранська церква Святого Павла провела унікальне богослужіння, створене за допомогою штучного інтелекту, який писав проповіді, музику та моделював сцени.