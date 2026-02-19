Про це не почуєш на уроках історії: для чого жінки у Середньовіччі повністю позбувалися брів

У сучасному світі велике чоло часто вважається непривабливим. Однак у Середньовіччі та в епоху Відродження все було навпаки і жінки свідомо позбувалися брів та навіть відсували лінію росту волосся.

Про це повідомляє Eternal Goddess.

Дивіться також Жінка, що зводила з розуму письменників та лікувалась від німфоманії: ким була Рая Троянкер

Чому жінки у Середньовіччі позбувалися брів?

Колись жінки навмисно повністю вищипували брови та максимально відсували лінію росту волосся, аби зробити лоб вищим і надати обличчю дитячих рис. Безволосість асоціювалася з чистотою та невинністю, адже саме немовля вважалося втіленням цих якостей. Такий ідеал зберігав популярність упродовж усього Ренесансу й за правління Єлизавети I, яка також вищипувала брови, щоб візуально подовжити лоб.

Єлизавета I / Портрет королеви

Водночас прагнення позбутися волосся на обличчі часто трактували як спосіб привабити представників протилежної статі, чому церква була категорично проти.

Якщо вона вищипувала волосся з шиї, брів або бороди з метою розпусти або щоб сподобатися чоловікам... Це смертний гріх, якщо тільки вона не робила цього, щоб виправити серйозне знівечення або щоб її чоловік не зневажав її,

– зазначалося у тогочасних церковних настановах.

Наскільки масовим було це явище, достеменно невідомо. Портрети й письмові джерела свідчать, що мода насамперед поширювалася серед представниць вищих станів, однак чи переймали її жінки з нижчих прошарків суспільства – питання відкрите.

Чому у "Мони Лізи" теж відсутні брови?

Як пише Mental Floss, існує теорія, що під час створення "Мони Лізи" Леонардо да Вінчі враховував модні італійські тенденції XVI століття, коли жінки часто вищипували або зовсім голили брови. Також цілком ймовірно, що Ліза Герардіні, яку вважають моделлю для картини, могла бути без брів саме через ці модні уподобання.

"Мона Ліза" / Картина Леонардо да Вінчі

Однак у 2007 році французький фотограф і інженер Паскаль Котт поставив під сумнів цю версію. За допомогою запатентованої камери з роздільною здатністю 240 мільйонів пікселів він стверджував, що помітив слабке відображення окремої волосини на обличчі Мони Лізи. Це може свідчити про те, що да Вінчі все ж мав намір зобразити модель з бровами.

Котт також припустив, що художник спочатку наніс глазур на більшу частину полотна, а потім додавав деталі, що могло пошкодити верхній шар фарби. Крім того, численні реставрації картини протягом століть могли випадково стерти волоски та вії.

Чому у Середньовіччі люди спали в шафах?