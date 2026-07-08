Неможливо відірватись: у Threads зібрали книги, які точно допоможуть вийти з "нечитуна"

Періоди, коли жодна книга не захоплює, знайомі навіть затятим книголюбам. У соцмережах цей стан отримав назву "нечитун".

Цього разу жваве обговорення топових книг, які знову захоплять читачів, розгорілося у Threads, пише 24 Канал.

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Користувачка @masha.kirile._ звернулася до спільноти із запитанням: "Книголюби… Яку книгу порадите, щоб вийти з нечитуна?". Допис швидко зібрав тисячі переглядів і десятки рекомендацій.

Топ найпопулярніших книг

Серед найпопулярніших порад опинився роман "Місто дівчат" Елізабет Ґілберт.

Не менш часто користувачі згадували фентезі-хіт "Четверте крило" Ребекки Яррос. Авторка допису відповіла, що вже прочитала всі три частини серії й залишилася у захваті.

Також серед рекомендацій з'явився роман "Частина твого світу" Еббі Хіменес. Один із користувачів зазначив, що книга "легко читається", тому добре підходить для тих, хто хоче повернутися до читання після тривалої перерви.

Інші користувачі порадили не шукати "ідеальну" книгу, а просто змінити жанр, адже саме це часто допомагає подолати читацький застій.

Окремо радили звернути увагу на твори Тесс Ґеррітсен. Один із коментаторів написав, що майже будь-яка її книга "невелика, цікава і завжди виводить із нечитуна", особливо якщо читач любить детективи.

Топ книжкових рекоментацій з Threads / yakaboo.ua

Не обійшлося й без рекомендацій українських авторів. Один із коментаторів коротко написав: "Будь-яку Макса Кідрука!", натякаючи, що твори письменника здатні захопити навіть тих, хто давно не брав до рук книжку.

Користувачі також рекомендували читати будь-які романи Коллін Гувер, які вже кілька років залишаються серед найпопулярніших у книжкових спільнотах.

Серед рекомендацій також опинилися "Маленьке життя" Ганьї Янаґігари, "Опівнічна бібліотека" Метта Гейґа, "Вибір" Едіт Еґер, "Мовчазна пацієнтка" Алекса Майклідіса та "Жінки, що біжать з вовками" Клариси Пінколи Естес.

Цікаво, що раніше штучний інтелект назвав три книги сучасних українських авторів, які, на його думку, варто прочитати кожному. До списку увійшли "Доця" Тамари Горіха Зерня – емоційний роман про життя на Донбасі після початку війни у 2014 році, "За спиною" Гаськи Шиян, що передає психологічний стан українського суспільства під час гібридної війни, та "Хто ти такий?" Артема Чеха – відверта рефлексія про військову службу, яка допомагає краще зрозуміти досвід і переживання українських військових.