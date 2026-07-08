На этот раз в Threads разгорелась оживленная дискуссия о самых популярных книгах, которые вновь увлекут читателей, пишет 24 Канал.
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Пользовательница @masha.kirile._ обратилась к сообществу с вопросом: "Книголюбы… Какую книгу посоветуете, чтобы избавиться от нелюбовь к чтению?". Пост быстро набрал тысячи просмотров и десятки рекомендаций.
Топ самых популярных книг
Среди самых популярных советов оказался роман "Город девушек" Элизабет Гилберт.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Не менее часто пользователи упоминали фэнтезийный хит "Четвертое крыло" Ребекки Яррос. Автор поста ответила, что уже прочитала все три части серии и осталась в восторге.
Также среди рекомендаций появился роман "Часть твоего мира" Эбби Хименес. Один из пользователей отметил, что книга "легко читается", поэтому хорошо подходит для тех, кто хочет вернуться к чтению после длительного перерыва.
Другие пользователи посоветовали не искать "идеальную" книгу, а просто сменить жанр, ведь именно это часто помогает преодолеть читательский застой.
Отдельно советовали обратить внимание на произведения Тесс Герритсен. Один из комментаторов написал, что почти любая ее книга "небольшая, интересная и всегда выводит из состояния нечитателя", особенно если читатель любит детективы.
Топ книжных рекомендаций из Threads / yakaboo.ua
Не обошлось и без рекомендаций украинских авторов. Один из комментаторов кратко написал: "Любую книгу Макса Кидрука!", намекая, что произведения писателя способны увлечь даже тех, кто давно не брал в руки книгу.
Пользователи также рекомендовали читать любые романы Коллин Гувер, которые уже несколько лет остаются среди самых популярных в книжных сообществах.
Среди рекомендаций также оказались "Маленькая жизнь" Ганьи Янагигары, "Полуночная библиотека" Метта Хейга, "Выбор" Эдит Эгер, "Молчаливая пациентка" Алекса Майклидиса и "Женщины, бегущие с волками" Кларисы Пинколы Эстес.
Интересно, что ранее искусственный интеллект назвал три книги современных украинских авторов, которые, по его мнению, стоит прочитать каждому. В список вошли "Доця" Тамары Гориха Зерня – эмоциональный роман о жизни на Донбассе после начала войны в 2014 году, "За спиной" Гаськи Шиян, отражающая психологическое состояние украинского общества во время гибридной войны, и "Кто ты такой?" Артема Чеха – откровенная рефлексия о военной службе, которая помогает лучше понять опыт и переживания украинских военных.