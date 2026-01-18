Неймовірно розумна чи розпусна: якою була наймогутніша жінка Стародавньої Греції та хто вона

Жінки часто фігурують у історії, проте не як основні фігури. Насправді часто історія не концентрується на них, хоч було доволі багато впливових жінок.

Наприклад, у Стародавній Греції була жінка, яка мала значні повноваження та владу. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Ким була наймогутріша жінка Стародавньої Греції?

Наймогутнішою жінкою Стародавньої греції вважається Аспасія Мілетська. Вона народилась на території сучасної туреччини та до Атен прибула як іноземка, але швишко здобула авторитет.

Вона мала гарну освіту та завойовувала прихильність людей завдяки своїй красі та розуму. Жінка двіччі була заміжня. Спершу вона була коханкою відомого політика Перікла, який залишив дружину та одружився із нею, але скоро помер. Її другий чоловік Лісікл теж прожив недовго.



Аспасія двічі була вдовою / Фото Вікіпедія

Аспасія відрила філософський центр, куди приходили чоловіки, щоб порадитись із нею. Нерідко вони брали своїх дружин із собою. Вона сперечалась із Сократом, який був постійним відвідувачем цього закладу.

Чи не був цей центр борделем?

Видання "Українки" пише, що в той час були чутки, що насправді інтелектуальний центр також мав славу борделю. Аспасія нібито утримувала жінок легкої поведінки, які надавали відповідні послуги.

Крім цього, припускають, що вона сама могла цим займатись.

Ким була наймогутніша жінка Риської імперії?