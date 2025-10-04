Спершу навіть не усвідомлюєш всю геніальність: який кліп є найскладнішим в історії
- Кліп гурту The Chemical Brothers, знятий Мішелем Гондрі у 2002 році, вважається одним із найскладніших завдяки точному збігу візуальних об'єктів з музикою.
- The Chemical Brothers – британський дует, відомий як засновники жанру big beat, випустили кілька успішних альбомів та отримали нагороди, включаючи "Греммі".
Звичайний вид з вікна поїзда став основою одного з найскладніших музичних кліпів в історії. Відеоряд до пісні гурту The Chemical Brothers є справжнім шедевром монтажу та точності.
Який кліп є найскладнішим в історії?
На перший погляд – це звичайний вид з вікна поїзда. Але кліп Star Guitar гурту The Chemical Brothers, який у 2002 році зняв режисер Мішель Гондрі, вважають одним із найскладніших у музичній історії.
У відео предмети за вікном з'являються точно в такт музиці. Кожен будинок, стовп чи тунель відповідає певному інструменту. Маленькі будиночки – барабани, стовпи – тарілки, а синтезатори – тунелі.
The Chemical Brothers – Star Guitar: дивіться відео
Щоб досягти такого ефекту, Гондрі спершу створив детальну модель композиції, визначивши, який об'єкт символізуватиме конкретний звук. Потім він годинами знімав види з вікна поїзда і місяцями монтував кліп, домагаючись ідеального збігу картинки й музики.
Що відомо про гурт The Chemical Brothers?
Як пише Britannica, The Chemical Brothers – британський дует ді-джеїв і продюсерів, який складається з Еда Саймонса і Тома Роулендса. Вони зустрілися в Манчестері в 1989 році, коли обидва вивчали історію в університеті.
Гурт став одним із засновників жанру big beat, поєднуючи елементи хіп-хопу, техно, семплів та жорстких ударних. Спочатку виступали під ім’ям The Dust Brothers, але через юридичний конфлікт в середині 1990-х змінили назву на The Chemical Brothers.
За свою кар'єру вони випустили кілька успішних альбомів, зокрема Exit Planet Dust, Dig Your Own Hole, Surrender, і отримали низку нагород, зокрема "Греммі".
Яка пісня є найдовшою у світі?
Індійський музикант Джагадіш Піллаї встановив світовий рекорд, створивши найдовшу пісню в історії. Його композиція Shri Ram Charit Manas триває 138 годин 41 хвилину і 20 секунд.
Ідея перевершити світовий рекорд з'явилася у Піллаї ще у 2016 році. Тоді він почав шукати літературну основу і зупинився на епічній поемі "Рамачарітаманаса" поета Тулсідаса, яка є переказом санскритського епосу "Рамаяни" та містить понад 15 тисяч віршів.
Запис та зведення тривали майже чотири роки й ускладнилися через пандемію COVID-19. У результаті композицію поділили на 52 частини по кілька годин кожна. Піллаї наголосив, що його мета полягала не лише у встановленні рекорду, а й у популяризації рідного міста Варанасі, яке вважають духовною столицею Індії.