Від нього точно потечуть слюнки: де у Львові скуштувати хот-дог часів студенства міленіалів
- У Львові на вулиці Дудаєва готують культові хот-доги з щедрим наповненням в точці Біг Бургер, які стали символом доступної і ситної їжі для міленіалів.
- Історія хот-дога сягає часів Нерона, а популярність у США здобули завдяки німецьким іммігрантам і підприємцю Натан Гандверкеру.
У Львові знову говорять про один із найситніших вуличних хот-догів міста, з щедрою начинкою, серед якої: морква, кукурудза та соуси, що буквально вивалюються з булки.
Під постом vova_korova79 заговорили про легендарні хот-доги з вулиці Дудаєва у Львові. Просту, але культову вуличну їжу, яку багато хто називає справжнім символом "старої школи" фастфуду.
Де у Львові скуштувати найсмачніший хот-дог часів студенства міленіалів?
Йдеться про точку Біг Бургер, де вже багато років готують хот-доги з щедрим наповненням: морква, кукурудза, соуси – і все це у значно більших об'ємах, ніж звикли бачити у сучасних закладах. Користувачі соцмереж жартують, що одного такого хот-дога вистачить "ледь не на кілька днів".
Як виглядає цей хот-дог / vova_korova79
У мережі зазначають, що саме такі "переповнені" хот-доги стали популярними серед покоління міленіалів, адже асоціюються з доступною, ситною і простою їжею 2000-х. Тоді це був не просто швидкий перекус, а повноцінний обід за кілька гривень. Попри зміну цін, формат залишається майже незмінним: максимум начинки і мінімум "порожнього" тіста, на відміну від сучасного фастфуду, де часто переважає булка і сосиска.
Як з'явився перший хот-дог?
Історія хот-дога, який сьогодні вважають символом американського стрітфуду, насправді може налічувати тисячоліття. За однією з легенд, його "прабатьків" пов'язують ще з часами Нерон – саме тоді, за переказами, кухар на ім'я Гай випадково відкрив спосіб приготування ковбаси, наповнивши кишки м'ясом зі спеціями, розповідає History.com.
Згодом ця ідея поширилася Європою та закріпилася у Німеччині, де з'явилися різні види ковбас. Саме тут виникла суперечка між містами Франкфурт і Відень щодо того, де саме з'явився сучасний варіант – франкфуртер або віденська сосиска. До США хот-доги потрапили разом із німецькими іммігрантами у 19 столітті, а справжню популярність здобули у Нью-Йорку.
Натан Гандверкер / фото The New York Times
Важливу роль у цьому відіграв Натан Гандверкер – підприємець польського походження, який у 1910-х відкрив власну точку продажу і зробив хот-доги доступними для широкої публіки. Саме його бренд Nathan's Famous став культовим і допоміг перетворити цю страву на національний символ. Уже в 1930-х хот-доги настільки закріпилися в американській культурі, що їх подавали навіть на офіційних заходах.
Часті питання
Що стало причиною популярності хот-догів з вулиці Дудаєва у Львові?
Хот-доги з вулиці Дудаєва у Львові стали популярними завдяки своєму щедрому наповненню – морква, кукурудза, соуси – і значно більшим об'ємам, ніж у сучасних закладах. Вони асоціюються з доступною, ситною їжею 2000-х років і є символом 'старої школи' фастфуду.
Як з'явився перший хот-дог і яка його історія?
Історія хот-дога може налічувати тисячоліття. За легендою, його 'прабатьків' пов'язують з часами Нерон, коли кухар на ім'я Гай випадково винайшов спосіб приготування ковбаси. Згодом ідея поширилася Європою і закріпилася в Німеччині, а потім потрапила до США з німецькими іммігрантами в 19 столітті.
Яку роль відіграв Натан Гандверкер у популяризації хот-догів?
Натан Гандверкер – підприємець польського походження – відкрив власну точку продажу хот-догів у 1910-х і зробив їх доступними для широкої публіки. Його бренд Nathan's Famous став культовим і допоміг перетворити хот-доги на національний символ США.