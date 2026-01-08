Які назви раніше носила найстаріша вулиця Харкова: колись там стояла фортеця
- Вулиця Університетська у Харкові мала кілька історичних назв: Університетська, Вільної Академії, Краскомівська, і у жовтні 1945 року їй повернули історичну назву Університетська.
- На вулиці розташовано багато історичних пам’яток, включаючи Покровський собор, Харківський історичний музей імені Сумцова, Успенський собор, та інші значущі будівлі, які відображають архітектурні стилі різних епох.
Невелика за протяжністю, але насичена подіями вулиця Університетська у Харкові раніше мала кілька інших назв, про які не знають навіть мешканці міста. Кожна назва віддзеркалювала новий етап у житті міста.
На вулиці Університетській зосереджені будівлі, які формували обличчя Харкова, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf. Навіть попри те, що назви вулиць проіснували недовго, та все ж таки встигли зафіксувати масштабні трансформації міста.
Які назви мала найдавніша вулиця Харкова?
Вулиця Університетська розташована в історичному серці міста – на Університетській гірці. Її довжина – понад 1 кілометр, і саме вона вважається найстарішою вулицею Харкова. Виникла вона ще в період існування Харківської фортеці.
Тривалий час у місті офіційно називали лише головні магістралі, а от назва Університетська закріпилася вперше у 1805 році після відкриття Харківського імператорського університету.
Вже у ХХ столітті вулиця отримала кілька перейменувань. Так, у 1922 році вона стала вулицею Вільної Академії, а в 1928 році отримала назву Краскомівська. Однак у побуті харків’яни продовжували називати вулицю Університетською, тож у жовті 1945 року історичну назву офіційно повернули.
Як змінювалася вулиця з часом?
У ХVII – XVIII століттях вулиця була значно коротшою. Розростатися вона почала разом з містом, ставши важливою частиною духовного, освітнього й адміністративного життя Харкова.
На вулиці досі збереглося багато пам’яток. Серед них – Покровський собор, який звели козаки у 1689 році. Саме ця кам’яна споруда є найдавнішою у місті. Поруч розташований Покровський монастир з Озернянською церквою кінця XIX століття та архієрейський будинок.
Покровський собор у Харкові / Фото з Вікіпедії
Озернянська церква у Харкові / Фото Ozerjanskij Kharkiv
Як виглядає архітектура вулиці?
Будинок №5 – це відомий зараз Харківський історичний музей імені Сумцова. Звели його ще у 1908 році як будівлю міського ломбарду за проєктом архітектора Бориса Корнєєнка. Після руйнувань Другої світової війни колишній дворовий фасад став головним і виходить на площу.
Харківський історичний музей імені Сумцова / Фото з Вікіпедії
Будинок №4 звели у 1892 році в стилі класицизму. Спочатку він слугував єпархіальному управлінню, а згодом там почали розміщувати державні архіви. Наразі зараз там працює Центральний державний науково-технічний архів України.
Центральний державний науково-технічний архів України / Фото з Вікіпедії
На вулиці особливе місце займає будинок губернатора під номером 16. Споруджений у 1770 – 1777 роках у стилі бароко він став першим приміщенням Харківського імператорського університету. Тут у 1791 році відкрився перший у місті театр, а пізніше там працювали різні навчальні заклади.
Знаковим у місті є Успенський собор – один з найстаріших храмів Харкова. Споруду завершили у XIII столітті, а 90-метрову дзвіницю добудували у ХІХ столітті. З 1986 році й дотепер тут працює Будинок органної та камерної музики.
Успенський собор / Фото з Вікіпедії
Будинок №25 – колишній новий корпус університету, який зводили з 1823 по 1831 рік. Тут діяли у різні періоди бібліотека, обсерваторія та домова церква. З 1960-х років будівля стала відомою як кінотеатр "Піонер", який згодом перейменували в "Юність".
Звідки пішла назва вулиці Сумська у Харкові?
Сумська вулиця у Харкові названа на честь дороги, що вела до міста Суми, і має історію понад 300 років. Вулиця була перейменована на честь Карла Лібкнехта в 1919 році, але історичну назву відновили в 1945 році, пише Ukrmedia. З того часу вона залишається незмінною. Зараз це дуже гарна вулиця, яка є центральною у Харкові.
