Старша за саме місто: яка вулиця є найстарішою у Львові

Найстаріша вулиця Львова з'явилася ще тоді, коли самого міста фактично не існувало. Її історія починається з 11 століття.

Яка вулиця у Львові є найстарішою?

Найстарішою вулицею Львова є нинішня вулиця Богдана Хмельницького. Їй стільки ж років, скільки й самому місту. Перші згадки про цю вулицю з'явилися ще в 11 столітті.

У давнину вона була частиною Волинського шляху – важливої торгівельної артерії, яка з'єднувала західні землі Київської Русі, а згодом Галицько-Волинського князівства, з державами Центрально-Східної та Західної Європи.

У другій половині XVIII століття, після входження Галичини до складу Австрійської монархії, вулицю почали називати Жовківською, адже за межами міста вона переходила у шлях до Жовкви.

У 1936 році її перейменували на честь коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а сучасну назву, на честь Богдана Хмельницького, вона отримала у грудні 1944 року.

Як виглядала вулиця Богдана Хмельницького у 19 столітті / Фото Юзефа Едера

Яка найдовша вулиця у Львові?

Як пише ресурс 032.ua, у багатьох мешканців Львова існує переконання, що найдовшою вулицею міста є Городоцька.

Втім, за протяжністю вона поступається вулиці Зеленій, довжина якої сягає майже 9 кілометрів до Об'їзної дороги. Для порівняння, Городоцька простягається приблизно на 8 кілометрів, а Стрийська – на 7,5 кілометрів.

Перші письмові згадки про вулицю Зелену датуються 1544 роком. У той час вона була відома під назвою Влоський Міст, а також траплялися варіанти Влоська дорога або просто Влоська.

