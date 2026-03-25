Бульйон, який вариться вже понад 50 років і ніколи не готується "з нуля", став справжньою гастрономічною легендою. Попри сумніви, тисячі туристів щороку приїжджають, щоб переконатися: цей суп не лише безпечний, а й має унікальний, насичений смак, який важко порівняти з будь-яким іншим.

Більшість не наважиться їсти їжу, яка простояла в холодильнику кілька днів. А що скажете про бульйон, який безперервно готують уже не один десяток років? Саме заради нього до міста Бангкок приїжджають туристи з усього світу, щоб скуштувати цю унікальну страву.

Скільки років найстарішому бульйону у світі?

У Wattana Panich у Бангкок вже понад пів століття готують унікальний бульйон, який не оновлюють повністю жодного дня. Його історія почалася близько 50 років тому, і відтоді процес приготування не переривався: суп щовечора залишають у казані, а зранку додають воду, м'ясо та спеції.

Закладом керує вже третє покоління родини, яка зберігає цю кулінарну традицію. За словами власника, казан із бульйоном ніколи не буває порожнім – саме це дозволяє досягти глибокого, насиченого смаку, який формувався роками. Меню ресторану налічує близько десятка страв і має помітний вплив китайської кухні.

Найстаріший бульйон у світі / фото NPR

Зокрема, тут готують супи з яловичини та козлятини з додаванням спеціальних трав, що відрізняє їх від класичних тайських бульйонів. За роки існування Wattana Panich здобув десятки нагород, зокрема Michelin, і став відомим далеко за межами Таїланду.

Який на смак цей бульйон?

Українська туристка katlin_stay скуштувала цей унікальний бульйон і зазначила, що він має насичений, глибокий смак, який помітно відрізняється від усіх, що вона пробувала раніше. Попри побоювання, жодного неприємного чи "зіпсованого" присмаку в ньому немає.

