Не Китай і не Британія: яка неочевидна країна є лідером за споживанням чаю
- Досить неочевидна країна є лідером за споживанням чаю на душу населення, де він є символом гостинності.
- Ірландія займає друге місце в рейтингу, а Велика Британія – третє.
Стереотип про те, що найбільшими поціновувачами чаю у світі є британці або китайці, не відповідає дійсності. Країною, де випивають найбільше чаю на душу населення є країна, де цей напій є символом гостинності і п'ють його в будь-яку пору доби.
Про те, в якій країні випивають найбільше чаю, розповідає Adalbert's Tea.
Дивіться також Не в Туреччині: де створили першу сучасну шаурму
Де у світі випивають найбільше чаю?
Чай давно вважають одним із найпопулярніших напоїв у світі. Втім, попри стійкі стереотипи, британці не є світовими рекордсменами за його споживанням.
Чай / Фото Pexels
Виявляється, перше місце у світі за кількістю випитого чаю на душу населення посідає Туреччина. У цій країні він став невід'ємною частиною культури та символом гостинності. Його п'ють зранку, вдень і ввечері, а також пропонують кожному гостю.
Друге місце в рейтингу займає Ірландія, а от Велика Британія опинилася лише на третій сходинці.
Коли чай набув популярності у Британії?
За даними Mental Floss, у 17 столітті чай став популярним серед англійської знаті, проте залишався розкішшю через високу вартість і значні податки.
Однак у 18 столітті контрабандисти масово завозили чай до країни, оминаючи мито, і продавали його значно дешевше. Щоб зупинити нелегальну торгівлю, у 1785 році влада знизила податки, зробивши чай доступнішим для ширшого кола населення.
Тривалий час чай вважався розкішшю у Британії / Фото Pexels
Вже у 19 столітті рух за тверезість почав активно пропагувати чай як альтернативу алкоголю серед робітників. У цей період також з'явилися перші чайні магазини. Наприкінці 19 століття чай став повсякденним напоєм для всіх соціальних верств.
Який чай може перевершувати каву за вмістом кофеїну?
Матча вважається чаєм, який у певних випадках може містити більше кофеїну, ніж кава, хоча зазвичай його рівень нижчий. У середньому чашка кави об'ємом 240 мілілітрів містить близько 95 міліграмів кофеїну, тоді як стандартна порція матчі – приблизно 70 міліграмів.
Водночас під час вживання матчі людина споживає весь подрібнений чайний лист, що може підвищувати кількість кофеїну. Точний вміст цієї речовини залежить від сорту чаю та способу його приготування.
На відміну від кави, матча забезпечує більш плавний і тривалий приплив енергії. Це пов'язано з наявністю L-теаніну.