Не Китай і не Британія: яка неочевидна країна є лідером за споживанням чаю

Стереотип про те, що найбільшими поціновувачами чаю у світі є британці або китайці, не відповідає дійсності. Країною, де випивають найбільше чаю на душу населення є країна, де цей напій є символом гостинності і п'ють його в будь-яку пору доби.

Про те, в якій країні випивають найбільше чаю, розповідає Adalbert's Tea.

Де у світі випивають найбільше чаю?

Чай давно вважають одним із найпопулярніших напоїв у світі. Втім, попри стійкі стереотипи, британці не є світовими рекордсменами за його споживанням.

Чай / Фото Pexels

Виявляється, перше місце у світі за кількістю випитого чаю на душу населення посідає Туреччина. У цій країні він став невід'ємною частиною культури та символом гостинності. Його п'ють зранку, вдень і ввечері, а також пропонують кожному гостю.

Друге місце в рейтингу займає Ірландія, а от Велика Британія опинилася лише на третій сходинці.

Коли чай набув популярності у Британії?

За даними Mental Floss, у 17 столітті чай став популярним серед англійської знаті, проте залишався розкішшю через високу вартість і значні податки.

Однак у 18 столітті контрабандисти масово завозили чай до країни, оминаючи мито, і продавали його значно дешевше. Щоб зупинити нелегальну торгівлю, у 1785 році влада знизила податки, зробивши чай доступнішим для ширшого кола населення.

Тривалий час чай вважався розкішшю у Британії / Фото Pexels

Вже у 19 столітті рух за тверезість почав активно пропагувати чай як альтернативу алкоголю серед робітників. У цей період також з'явилися перші чайні магазини. Наприкінці 19 століття чай став повсякденним напоєм для всіх соціальних верств.

