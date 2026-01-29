Коріння кебаба сягає стародавніх мов Близького Сходу, пише "Главред". Арамейське слово "кабаба" мало спершу ритуальний підтекст. Так у стародавніх текстах описували тварин, принесених в жертву через спалення. З часом релігійний зміст зник, але в кулінарному контексті слово закріпилося.

Як з’явився фастфуд шаурма?

У середньовічний період поняття "кебаб" активно поширювалося серед арабських і тюркських народів. Вже до X століття воно означало страву зі смаженого м’яса. Впродовж тривалого часу м’ясо готували традиційно – на горизонтальному рожні над відкритим полум’ям. Цей спосіб був неідеальним, бо жир капав у вогонь та створював кіптяву, а м’ясо просмажувалося нерівномірно.

Усе змінив вертикальний рожен, який і став переломним моментом у середині XIX століття. Під час такого обсмаження жир та соки вже рівномірно стікали вниз, зволожуючи кожен шар м’яса. У результаті воно стало ніжним, соковитим та ароматнішим.

Цю технологію підтвердила одна з ранніх фотографій Османської імперії. Кухар Хамді Уста, який придумав вертикальне обсмажування, залишив по собі маринади та базові соуси, які стали класикою кебаба.



Попри східне походження, сучасна шаурма у форматі street food народилася у Європі. До середини XX століття кебаб залишався ресторанною стравою, яку подавали на тарілці.

У 1972 році в Західному Берліні турецький мігрант Кадир Нурман відкрив невеликий кіоск поблизу вокзалу, коли зрозумів, що людям потрібна поживна їжа, яку можна з’їсти на перерві чи по дорозі додому.

Саме Гурман почав загортати нарізане м’ясо разом з салатом, овочами та соусом у лаваш. І хоч свою ідею він не запатентував, у 2011 році його офіційно визнали творцем сучасного формату дьонер-кебаба в Європі.

Тепер шаурма є чи не в кожній країні. І хоч які б вона не мала назви – кебаб чи дьонер, цей фастфуд став справжнім глобальним феноменом.

Сучасна піца з'явилася в Неаполі у XVIII столітті як дешеве та поживне харчування для бідних верств населення, пише Hello Fresh. Піца "Маргарита", що символізує кольори італійського прапора, стала відомою після візиту королеви Маргарити Савойської в 1889 році.

