Туристів позбавили "халявного" сувеніру: що тепер буде під забороною у готелях

Світ поступово відмовляється від одноразового пластику, адже його шкода для довкілля, океанів і здоров'я людини стає дедалі очевиднішою. Тому нові заборони та правила змушують готелі, бізнеси і споживачів переходити на екологічніші альтернативи.

Європейський Союз ухвалив рішення поступово заборонити використання одноразових пластикових пакетиків із шампунем та гелем для душу в готелях, пише The Portugal News.

Чому у готелях Європи скоро зникнуть одноразові пластикові шампуні та гелі для душу?

Мета цієї ініціативи зменшити кількість пластикових відходів у туристичній сфері та зробити подорожі більш екологічними. Відтепер заклади повинні будуть встановлювати стаціонарні дозатори для рідких засобів гігієни, які можна наповнювати повторно з багаторазових контейнерів, або, у випадку ресторанів, використовувати лише оригінальну упаковку для соусів та приправ.

Нове правило для країн ЄС / фото Canva

Повна заборона одноразових пластикових упаковок очікується до 2030 року, проте впровадження нових правил почнеться вже 12 серпня, коли країни будуть адаптуватися до нових систем та політик. Автори рішення сподіваються, що така зміна сприятиме більшій переробці та повторному використанню продуктів, а також зробить виробників більш відповідальними за зменшення використання пластику в ЄС.

Туристам варто вже зараз брати власні засоби гігієни або заздалегідь уточнювати у готелях, які продукти вони надають, адже звичні мініупаковки незабаром зникнуть з номерів.

Наскільки такі одноразові пластикові вироби впливають на довкілля?

Пластик має масштабний негативний вплив на довкілля, особливо на океани та морське життя, розповідає Eagle Flexible Packaging. Щороку значна частина пластикових відходів потрапляє у річки, а звідти в океан, де їх уже майже неможливо зібрати.

Пластик забруднює воду, шкодить морським тваринам, які заплутуються в ньому або сприймають його як їжу, а також порушує природні процеси, зокрема фотосинтез і харчові ланцюги. З часом пластик розпадається на мікропластик, який проникає у воду, ґрунт і далі у харчовий ланцюг.

Вплив пластику відчувається і на суші, і навіть у людському організмі. Тварини споживають пластикові відходи, що призводить до травм, отруєнь і загибелі видів, а мікропластик погіршує стан ґрунтів і шкодить живим організмам, які підтримують екосистему. У результаті це впливає й на людей – мікропластик знаходять у воді, їжі та навіть в організмі людини, де він може порушувати роботу гормональної системи та потенційно спричиняти серйозні проблеми зі здоров'ям.

