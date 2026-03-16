"Крим – це все моє життя": українці пригадали, яким був півострів до того, як прийшла Росія

16 березня 2014 року у Криму провели несанкціонований референдум, за результатами якого півострів нібито увійшов до складу Росії. Однак в українському законодавчому просторі це рішення не має підстав, тож Крим вважається тимчасово окупованою територією.

З того моменту минуло рівно 12 років і Крим досі перебуває під ворожим прапором, однак українці переконані, що рано чи пізно він повернеться додому, а поки ті, хто бував чи жив на півострові, мають найцінніше – спогади. У соцмережі threads користувачі ділились згадками про Крим 26 лютого, у День спротиву окупації, проте історії під дописом yuliia_oliiar не втрачають своєї актуальності, незалежно від дати.

Крим – найяскравіші спогади дитинства

Авторка допису поділилась своєю історією. Вона розповіла, що два роки поспіль їздила у табір "Артек". Це стало єдиними спогадами про півострів.

Однак серед користувачів багато і тих, хто має значно більше спогадів про Крим, адже він буквально пов'язаний чи не зі всіма періодами життя.

Керч – моє кохання. 7 років поспіль їздила на археологічні розкопки в Крим. Спогадів багато і з різних міст. Євпаторія – юність, Сімеїз – студентство, Керч – від дитинства до зрілості. Багато місць обʼїздила в Криму. Хоч і народжена під Дніпром, але так споріднилась з Кримом, що він для мене як друга Батьківщина. І безсумнівно: Крим то є Україна, як би хто не волів переписати історію,

– написала жінка.

Дехто в буквальному сенсі втратив дім та був змушений переїхати.



Півострів для багатьох був єдиним домом / Скриншот 24 Каналу

Крим – це все життя

Серед історій, якими поділились в мережі, були й особливо щемкі. Для багатьох людей Крим – це не просто точка на карті, а все, що в них було.

Крим – це все моє життя, важко виділити якийсь один спогад. В цей день згадую, як ми під стінами Кримської ради показали всьому світу, що Крим – це Україна, та людей, які тоді були поруч зі мною, а нині вже загинули на війні,

– поділився чоловік.

Кожен із спогадів про Крим ще раз показує, як багато він значив для цілих поколінь українців. І продовжує значити й тепер, попри те, що зараз перебуває в окупації.

Що згадують користувачі про Крим / Скриншоти 24 Каналу

Що відбувалось у Криму 16 березня 2014 року?

16 березня 2014 року відбувся так званий референдум про статус Криму – одна із ключових подій новітньої історії України. Наприкінці лютого 2014 року півострів фактично зайняли російські військові без розпізнавальних знаків, тож організацією "голосування" займалась окупаційна влада, пише Вікіпедія.

Жителям пропонували два варіанти:

приєднання до Росії;

повернення до конституції Криму 1992 року (що фактично означало значно більшу автономію у складі України).

Варіанту залишитися в складі України без змін у бюлетені не було. Росія оголосила результати, за якими 96% виборців проголосували за входження до її складу. Україна вважає референдум незаконним, адже голосування проходило під контролем військ та суперечило Конституції України. Крім цього, не було повноцінного міжнародного спостереження, а процедура організації відбулася дуже швидко – за кілька тижнів.

