Все це прикривають вимогами законодавства. Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму (ARC).

Навіщо росіяни знімають українські вивіски?

Так званий спікер кримського парламенту Володимир Костянтинов розпочав цілу кампанію по "боротьбі з іноземними вивісками". На початку 2026 року вона перейшла на "федеральний рівень", тобто всеросійський.

Важливо! Із 1 березня в Росії набув чинності закон "Про захист російської мови". Він зобов'язує розміщувати інформацію на публічних вивісках та табличках виключно російською мовою. За порушення передбачені штрафи.

Днями окупаційна "преса" вирішила відзвітувати про "хроніки боротьби" з вивісками латинкою, з чого випливає досить трагікомічний факт – багато підприємців, які не мають коштів або бажання на перевстановлення вивісок на "скрепній" кирилиці, стали знімати з них окремі літери, що належать до "ворожих",

– іронізують ARC.

Там одразу зауважили, що кримчани риторично запитують, а як же літери "Z", "O" та "V", які з 2022 року "призначені" окупантами як символи масштабної агресії проти України. А феодосійців цікавить, як тепер "ідеологічно правильно" називати в альтернативній реальності колаборантів магазини категорії sex shop.

Додамо, що в назві офіційного телеграм-каналу Костянтинова є одна з цих літер.



Іронічно, але літера Z не мислиться окупантами як ворожа / Скриншот 24 Каналу

І це при тому, що в 2022 році "прокурорка" Криму Наталія Поклонська критикувала цей символ війни.

Масштаби стають зрозумілі, якщо погортати канал російського чиновника. Він хвалиться тим, що Крим став "першопроходцем" у справі боротьби з вивісками. Мовляв, це запропонували робити ще в 2015-му, коли багато хто вважав таке занадто радикальним. Окупант називає такі кроки боротьбою із західництвом, поверненням до джерел і боротьбою за російську мову.

Ми пропонуємо обговорити можливість реалізації проєкту розробки архітектурно-мистецького стилю республіки "Крим – територія кирилиці". Упевнений, втілення цієї ідеї зробить Крим ще привабливішим та сучаснішим регіоном, взірцем для інших суб'єктів Російської Федерації,

– писав Костянтинов у лютому.

Зверніть увагу! Це війна не тільки проти латинської мови чи української, але й проти кримськотатарської. Перекладачка й викладачка Мамурє Чабанова пояснила, що в Криму кримські татари змушені використовувати кирилицю, тоді як на неокупованих територіях – латинку.

Жорстко цензурують у Росії і кіно. Служба зовнішньої розвідки розповіла, що там повернення до брєжнєвських порядків подається як прогрес, а це значить, що деградація зайшла дуже далеко.