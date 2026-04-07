Так полюбив, що захотів навчитися ліпити: у домі якої українки Пікассо відкрив для себе вареники

Мало хто знає, але всесвітньо відомий художник Пабло Пікассо полюбляв українські вареники. Ба більше, вони настільки йому сподобалися, що він навчився їх ліпити.

Про те, за яких умов Пабло Пікассо полюбив вареники та навчився їх ліпити, пише Український інститут національної пам'яті.

В оселі якої художниці Пікассо навчився ліпити вареники?

Олександра Екстер – відома кубофутуристка та сценограф, яка у своєму паризькому домі поєднувала європейський авангард з українським побутом. Аліса Коонен та режисер Олександр Таїров, які часто навідувалися до неї в гості, були вражені цим гармонійним поєднанням.

Олександра Екстер / Фото Association Alexandra Exter

У її оселі поряд з роботами Жоржа Брака, Пабло Пікассо та Фернана Леже були українські килими, рушники й глечики. Також кухня залишалася традиційно українською. Разом з Екстер завжди подорожувала її хатня робітниця Настя, яка пригощала гостей варениками в полив'яних мисках та борщем.

Екстер також товаришувала із Пікассо та Леже, які теж не раз бували в її домі. Саме тут вони вперше по-справжньому оцінили українську кухню. Вареники настільки припали їм до смаку, що згодом обидва навіть опанували мистецтво їх ліплення.

А ви знали, що на 24 Каналі триває місяць подарунків? Знайдіть 5 клікабельних соусів у матеріалах Смачно 24 й долучайтеся до розіграшу призів. Щодня вигравайте набори соусів від партнера та інші класні подарунки. А 6 травня розіграємо головний приз – мультипіч Tefal.

Хто одягнув Пікассо у вишиванку?

Як пише видання "Українки", першою офіційною дружиною Пікассо була українка Ольга Хохлова. Саме вона подарувала та одягнула художника у вишиванку.

Разом із цим вона придбала для нього елегантний смокінг і котелок, намагаючись зробити чоловіка справжнім світським денді. Пікассо не опирався таким змінам і навіть отримував задоволення від розкішного вбрання.

Пікассо у вишиванці / Архівне фото

Щоправда друзі художника дорікали художнику за це та заявляли, що одружившись він змінився та перетворився на справжнього буржуа.

