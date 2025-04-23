Перший був, а другого не буде: яке ім'я оминають усі Папи Римські й до чого тут Страшний Суд

Після смерті Папи Франциска у Ватикані відбудуться вибори нового понтифіка. Та що відомо про нього точно – він не обере собі одне з імен своїх попередників.

Після обрання кардинал, який отримав дві третини +1 голос, має підтвердити, чи погоджується з обранням та назвати ім'я, яке б хотів використовувати як понтифік. Проте у Ватикані існує табу на одне ім'я, хоча Папа з таким іменем був, розповідає 24 Канал.

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Яке ім'я не обирають собі Папи Римські

За майже 2000 років існування католицької церкви її очолювали 266 понтифіків і найближчим часом колегія кардиналів обере 267-го. Традиція змінювати мирське ім'я існує з VI століття, коли єпископ Меркурій, котрого обрали Папою, вирішив натомість взяти ім'я Іван II. До слова, Іван – найпопулярніше ім'я серед понтифіків.

Кожен Папа по-різному обирає собі ім'я. Наприклад Альбіно Лучані після обрання вирішив вшанувати пам'ять двох своїх попередників, тому взяв собі ім'я Іван Павло. Кароль Войтила, якого обрали того ж року після смерті Лучані, взяв ім'я Іван Павло II на спогад уже про трьох попередників.

Хорхе Маріо Берґольйо вирішив взяти ім'я, якого ще ніхто не використовував – Франциск.



Франциск – 266-й Папа Римський / Фото Getty Images

Проте у Ватикані існує неофіційна заборона використовувати ім'я Петро. Адже саме апостол Петро вважається засновником римської церкви та першим Папою. Взяти це ім'я – означає порівняти себе з апостолом, учнем Ісуса, якого той називав скелею, на якій збудує Церкву. Тому з поваги до Петра й аби не викликати осуду, римські Папи не використовують це ім'я. То ж папи Петра II не буде.

Та цікаво, що існує так зване пророцтво святого Малахія, відповідно до якого з'явиться Папа Петро II, при якому буде знищений Рим і настане кінець світу та Страшний Суд. Хоча відповідно до цього пророцтва Петром II мав би стати Франциск. Та містики зараз все ще шукають доказів на користь пророцтва.