Один із найвідоміших акторів сьогодення міг зникнути з екранів, якби не коротка поява у "Баффі"

Один із найпопулярніших акторів сьогодення, колись з’явився в епізодичній ролі у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів". Саме вона допомогла йому не залишитися без даху над головою.

Тоді актор зіграв епізодичного персонажа, на ім'я Едді. Попри коротку появу, ця роль стала для Педро Паскаля справжнім рятівним колом у складний період, передає 24 Канал.

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Що відомо про роль Паскаля у "Баффі"

Ще задовго до того, як Педро Паскаль став зіркою таких серіалів, як "Гра престолів", "Останні з нас" та "Мандалорець", він з’явився в одному з епізодів культового серіалу 90-х "Баффі – винищувачка вампірів".

У 1999 році молодий Паскаль зіграв епізодичну роль хлопця, на ім'я Едді, якого головна героїня зустрічає на початку епізоду під час навчання в коледжі.

Педро Паскаль у "Баффі – винищувачка вампірів": дивіться відео

Хоча поява актора в серіалі була короткою, вона стала однією з перших телевізійних появ Паскаля.

Ба більше, в інтерв'ю для Entertainment Tonight Паскаль зізнався, що участь у серіалі "Баффі – винищувачка вампірів" стала поворотним моментом у його акторській кар’єрі та врятувала його від злиднів.

Початковий етап моєї кар'єри тривав близько 15 років, і ми говоримо про те, що я не міг відвідати лікаря, захворіти, зробити операцію, заплатити оренду. На моєму рахунку було менш як 7 доларів, але гонорар від "Баффі – переможниці вампірів" з’явився і врятував ситуацію, і саме тому я зміг залишитися у справі й не здаватися,

– розповів актор.

До слова, раніше ми розповідали про те, що найпопулярніший звук в кіно – "Крик Вільгельма". Вперше він з'явився у 1951 році у фільмі "Далекі барабани" і з того часу його використали у понад 400 фільмах.