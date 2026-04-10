Перше в історії "селфі" зробили ще у 1839 році: виглядає краще, ніж очікуєш

Перше "селфі" з'явилося задовго до смартфонів – ще у 19 столітті. Його автор, Роберт Корнеліус, зробив автопортрет у 1839 році, фактично започаткувавши тренд, який через майже два століття підкорить соцмережі.

Про те, як було створено перше в історії селфі, пише The Public Domain Review.

Яким було перше "селфі" в історії?

У 2013 році видавництво Oxford Dictionaries назвало словом року "селфі", визначивши його як "фотографію, зроблену людиною самостійно, зазвичай за допомогою смартфона або веб-камери, та завантажену на сайт соціальної мережі".

Хоча масове поширення цього явища виникло відносно нещодавно, сама ідея аж ніяк не є новою. Ще на зорі фотографії знімки, зроблені самими авторами, були доволі поширеними. Тоді фотографи часто виступали і як моделі для власних експериментів.

Ба більше, зображення, яке вважають одним із перших фотографічних портретів в історії, фактично є "селфі".

Перше в історії "селфі" / Архівне фото

Його створив у 1839 році аматор-хімік і фотограф-ентузіаст Роберт Корнеліус із Філадельфії. Він встановив камеру в задній частині родинної крамниці, зняв кришку з об'єктива, швидко зайшов у кадр, де просидів хвилину, після чого знову накрив об'єктив.

На звороті знімка він залишив напис: "Перша світлова фотографія в історії. 1839 рік".

Як виглядає перша в історії фотографія?

Як повідомляє My Modern Met, першою у світі фотографією, або принаймні найстарішою з тих, що дійшли до наших днів, вважають знімок "Вид з вікна в Ле-Гра", створений Жозефом Нісефором Ньєпсом приблизно у 1826 – 1827 роках.

"Вид з вікна в Ле-Гра" / Архівне фото

Для її отримання він застосував техніку геліографії - олов'яну пластину покривали природним дьогтем і піддавали тривалому впливу світла.

Фото було зроблене з вікна другого поверху маєтку Ньєпса у Бургундії, що у Франції. Сьогодні воно зберігається у колекції Техаського університету в Остіні.

