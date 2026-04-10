Перше в історії "селфі" зробили ще у 1839 році: виглядає краще, ніж очікуєш
Перше "селфі" з'явилося задовго до смартфонів – ще у 19 столітті. Його автор, Роберт Корнеліус, зробив автопортрет у 1839 році, фактично започаткувавши тренд, який через майже два століття підкорить соцмережі.
Про те, як було створено перше в історії селфі, пише The Public Domain Review.
Яким було перше "селфі" в історії?
У 2013 році видавництво Oxford Dictionaries назвало словом року "селфі", визначивши його як "фотографію, зроблену людиною самостійно, зазвичай за допомогою смартфона або веб-камери, та завантажену на сайт соціальної мережі".
Хоча масове поширення цього явища виникло відносно нещодавно, сама ідея аж ніяк не є новою. Ще на зорі фотографії знімки, зроблені самими авторами, були доволі поширеними. Тоді фотографи часто виступали і як моделі для власних експериментів.
Ба більше, зображення, яке вважають одним із перших фотографічних портретів в історії, фактично є "селфі".
Перше в історії "селфі" / Архівне фото
Його створив у 1839 році аматор-хімік і фотограф-ентузіаст Роберт Корнеліус із Філадельфії. Він встановив камеру в задній частині родинної крамниці, зняв кришку з об'єктива, швидко зайшов у кадр, де просидів хвилину, після чого знову накрив об'єктив.
На звороті знімка він залишив напис: "Перша світлова фотографія в історії. 1839 рік".
Як виглядає перша в історії фотографія?
Як повідомляє My Modern Met, першою у світі фотографією, або принаймні найстарішою з тих, що дійшли до наших днів, вважають знімок "Вид з вікна в Ле-Гра", створений Жозефом Нісефором Ньєпсом приблизно у 1826 – 1827 роках.
"Вид з вікна в Ле-Гра" / Архівне фото
Для її отримання він застосував техніку геліографії - олов'яну пластину покривали природним дьогтем і піддавали тривалому впливу світла.
Фото було зроблене з вікна другого поверху маєтку Ньєпса у Бургундії, що у Франції. Сьогодні воно зберігається у колекції Техаського університету в Остіні.
Фото якого українського фотокореспондента стало переможцем World Press Photo 2026?
Організатори конкурсу World Press Photo 2026 оголосили 42 регіональних переможців. У категорії "Європа" відзначили фотографію українського фотокореспондента Євген Малолєтка під назвою "Російська атака на Київ".
Знімок зроблено 24 квітня 2025 року під час масованого удару Росії по столиці, коли загинули 13 людей, а близько 90 отримали поранення. На фотографії 65-річна Валерія Синюк сидить біля свого пошкодженого будинку.
Журі відзначило гру тіней і світла, які привертають увагу до деталей. Представники конкурсу зазначили, що надійшло 57 376 робіт від 3747 фотографів із 141 країни, а нагороджені знімки висвітлюють актуальні проблеми сучасного світу.