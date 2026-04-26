26 квітня, 23:09
Що це за пиріжки з "піском", які раніше готували у кожній хаті Полтавщини

Мілена Бордакова
Основні тези
  • На Полтавщині традиційно готували пиріжки з "піском", начинка яких складалася зі смаженого борошна та смальцю або шкварок.
  • Тісто для пиріжків замішують на кефірі чи кислому молоці, а начинка має розсипчасту текстуру, що нагадує вологий пісок.

На Полтавщині зберігся рецепт незвичних пиріжків із "піском" – традиційною начинкою зі смаженого борошна та смальцю. Колись таку випічку готували як ситну страву до щоденного столу, а нині її вважають частиною регіональної кулінарної спадщини.

На Полтавщині здавна пекли незвичні пиріжки з так званим "піском". Попри назву, йдеться не про справжній пісок, а про старовинну начинку зі смаженого борошна та смальцю або подрібнених шкварок. Таку випічку готували переважно в селах як поживну й доступну страву до буденного столу, а також під час сезонних робіт, коли потрібна була ситна їжа. 

Чим насправді є "пісок" у цих пиріжках? 

"Піском" називали розсипчасту начинку, яка за консистенцією нагадувала вологий пісок. Її робили зі смальцю, до якого поступово додавали борошно та обсмажували до золотистого кольору. У різних районах Полтавщини ця начинка мала й інші назви, але суть залишалася однаковою – проста, жирна та дуже ситна маса для пиріжків і навіть вареників. 

Пиріжки з "піском" / фот Олега Фасолі

Чи смачні пиріжки з "піском"?

Як пише Олег Фасоля, смак у цих пиріжків справді незвичний і добре запам'ятовується. М'яке солодкувате тісто поєднується з розсипчастою солонуватою начинкою, яка не є важкою чи надто жирною. Саме контраст солодкого та солоного створює той особливий смак, за який цю страву цінують і сьогодні. До того ж пиріжки виходять дуже ситними, тож кількох штук цілком достатньо для повноцінного перекусу.

Як приготувати пиріжки з "піском"? 

Тісто для пиріжків замішують на кефірі, кислому молоці або сироватці з додаванням дріжджів, борошна, цукру, солі та олії. Його залишають підійти в теплому місці. Для начинки розтоплюють смалець або шкварки, поступово всипають борошно й перемішують до густої крихкої маси. 

Потім із тіста формують кружечки, кладуть усередину ложку начинки, щільно защипують краї та викладають пиріжки швом донизу. Перед випіканням їх змащують яйцем і ставлять у духовку при 180 градусів приблизно на 25 – 30 хвилин. Після випікання пиріжки злегка змащують водою, щоб скоринка стала м'якшою.

Часті питання

Що таке "пісок" у пиріжках з Полтавщини?

"Пісок" у пиріжках з Полтавщини – це розсипчаста начинка з смаженого борошна та смальцю або подрібнених шкварок, яка за консистенцією нагадує вологий пісок.

Як приготувати пиріжки з "піском"?

Тісто для пиріжків замішують на кефірі, кислому молоці або сироватці з додаванням дріжджів, борошна, цукру, солі та олії. Для начинки розтоплюють смалець або шкварки, поступово всипають борошно й перемішують до густої крихкої маси. Пиріжки формують, змащують яйцем і випікають при 180 градусах приблизно 25 – 30 хвилин.

Чому пиріжки з "піском" популярні?

Пиріжки з "піском" популярні завдяки своєму незвичному смаку – м'яке солодкувате тісто поєднується з розсипчастою солонуватою начинкою. Контраст солодкого і солоного створює особливий смак, а пиріжки виходять дуже ситними.

