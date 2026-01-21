Мережу захопила пісня Stromae "Papaoutai": під неї танцюють, а вона – про геноцид в Руанді

За останні кілька тижнів у мережі нової популярності набув трек "Papaoutai" бельгійського виконався Stromae. Більшість людей не вдаються до перекладу пісні й танцюють під неї, та насправді у словах цієї пісні закладено багато болю.

Нова версія пісні "Papaoutai" у жанрі Afro Soul вже дебютувала на 168 місці у чарті Spotify, пише Newsweek. З кожним днем вона охоплює все більшу аудиторію, які веселяться під неї та записують яскраві відеоролики, проте ця пісня – про відсутність батька.

Про що насправді пісня Stromae "Papaoutai"?

Перший трек артиста вийшов ще 2013 року. Співак присвятив його батькові, який загинув під час геноциду в Руанді. У словах цієї пісні закладений біль дитини, яка не знає, чому немає її тата, і чому він не поруч з нею.

Батько бельгійського співака був родом з Руанди, його не стало 1994 року. Хлопчик ріс без тата й навіть не мав змоги з ним поговорити чи попрощатися. Після "Papaoutai" – це не лише особиста трагедія виконавця, але й тисячі дітей, які втратили своїх батьків.

Багато людей не задумуються над змістом пісні, бо її ритм – змушує танцювати. А ще французьку знають не всі прихильники артиста, однак переклад змусить засумувати кожного.

Стромає у Papaoutai робить одну жорстоку річ. Він повертає дорослій людині дитячий біль. Якийсь такий розпач, що врешті множиться у силу. А ці африканські співи ніби створюють фундамент і масштаб, якої в оригінальній версії не було. І це вже не просто болюче запитання покинутої дитини "тато де ти". Це голос віків і поколінь одного етносу, який бʼє прямо в серце,

– написала у своєму фейсбук-дописі Марія Бурмака.

Втім, нова версія треку, ймовірно, створена за допомогою штучного інтелекту. Проте це не завадило їй зібрати 1, 29 мільйона прослуховувань за перший тиждень. Зараз вона вже зібрала 14 мільйонів прослуховувань по всьому світу. Ця популярність призвела до того, що пісню використовували при будь-якій першій можливості у тіктоці, зокрема, відомі зірки.

Користувачі знімають відеоролики під сумну пісню: дивіться відео

Переклад пісні Stromae – Papaoutai

Dites-moi d'où il vient,

Скажіть мені, звідки він родом,

Enfin je saurais où je vais,

Тоді я нарешті зрозумів би, куди мені йти.

Maman dit que lorsqu'on cherche bien,

Мама каже, що якщо добре пошукати,

On finit toujours par trouver,

То завжди знайдеш його,



Elle dit qu'il n'est jamais très loin,

Вона каже, що він завжди поруч,

Qu'il part très souvent travailler,

Що йому доводиться багато працювати.

Maman dit «travailler c'est bien,

Мама каже: "Працювати – це добре,

Bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai ?»

Набагато краще, ніж бути в поганій компанії, чи не так?"

Où t'es papa où t'es ?

Де ти, татку, де ти?

Où t'es papa où t'es ?

Де ти, татку, де ти?

Où t'es papa où t'es ?

Де ти, татку, де ти?

Où t'es où t'es où papa, où t'es ?

Де ти, де ти, де ти, де ти, де ти, татку, де ти?

Пісня Stromae "Papaoutai": дивіться відеокліп

Що відомо про геноцид в Руанді?

Події в Н’янзі стали одними з найжорстокіших проявів геноциду в Руані. Протягом 90 днів загинуло приблизно 800 тисяч людей. Це були переважно представники етнічної меншини тутсі та поміркованих хуту.

Під час геноциду 1994 року воєнізовані формування хуту разом з цивільними вбивали тутсі: чоловіків, жінок і дітей. Вбивства припинилися через 100 днів, коли війська Патріотичного фронту Руанди розгромили повстанці хуту, які встановили контроль над країною. Геноцид у Руанді залишив глибокі рани в суспільстві та біль тисячі дітей, які втратили батьків та близьких.

