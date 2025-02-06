Ресторатори без ресторану: зворушлива історія подружжя з Херсона, яке почало власну справу у США

Українське подружжя покинуло власний бізнес і виїхало з Херсона, коли місто було окуповане російськими військами у 2022 році. Після цього пара продовжила власну справу у Колорадо.

Історію Євгенії та Костянтина Мухіних розповіло видання "Голос Америки", пише 24 Канал. Подружжя з маленькою 6-річною на той час донькою жили у Херсоні, коли російські війська окупували місто.

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Українці відкрили кухню на колесах у Денвері

Як розповіла пара, мирні протести херсонців переросли в переслідування, унаслідок чого люди зникла безвісти. Пара на той час вже відкрила свій другий ресторан, тому під час окупації допомагала місцевими з приготуванням і доставкою їжі.

Євгенія Мухіна-Каркіна розповіла, що через російське вторгнення життя миттєво перевернулось. За словами жінки, ситуація на окупованих територіях погіршувалася і після погроз подружжя вирішило покинути Херсон.

Українці відкрили кухню на колесах у Денвері / Фото з фейсбуку Sunflower Ukrainian Foods

Євгенія згадала, що ховала дітей у підвалах, поки допомагала іншим. Коли ж волонтери почали зникати, то, як каже жінка, вони вирішили покинути окупований Херсон заради безпеки дітей.

Пара покидала окуповане місто вночі пішки, а згодом за допомогою друга перебралася до США.

Костянтин Мухін зізнався, що починати у США була складно, адже всі накопичення залишилися в Україні. Чоловік спробував себе у ролі шеф-кухаря у кількох ресторанах і кафе Денвера, але хотів відкрити власний заклад.



Подружжя готує українські страви / Фото з фейсбуку Sunflower Ukrainian Foods

Проаналізувавши ситуацію, подружжя вирішило, що найкращим рішенням буде кухня на колесах – "ресторатори без ресторану", як називало себе подружжя. Тепер їхня кухня на колесах працює у різних районах Денвера.

Клієнти дізнаються про їх місцезнаходження через онлайн-календар. У меню вареники, налисники, голубці, деруни, котлета по-київськи та сезонні салати. За словами Костянтина, це родинні рецепти, які асоціюють з дитинством.

Свій ресторан подружжя назвало Sunflower Delicious Ukrainian Food – "соняшникова їжа". Як розповіла Євгенія, соняшники в неї асоціюються з Херсонщиною.