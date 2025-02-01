В Умані відкрився унікальний музей Mirror Fantasy, створений Іриною Власюк та Вадимом Дем’яненком. Про це пише 24 Канал із посиланням на Уманську міську раду.

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Як виглядає музей

Вони власноруч працювали над усіма об’єктами і за чотири роки реалізували проєкт, який переносить відвідувачів у світ ілюзій та візуальних ефектів. Такий музей став першим в Україні. Раніше в нашій державі не було подібного проєкту.

За словами міської ради, Mirror Fantasy – це простір, що дарує яскраві емоції, відчуття безкінечності та відкриття нового. У музеї представлені вісім дзеркальних локацій, серед яких "Матриця", "Лабіринт", "Всесвіт", "Тунель деформації", "Подушкове поле" та "Квіткова алея".

Кожна з них створена для того, щоб занурити гостей у дивовижний світ відображень і світла.

Всередині музею цікава атмосфера / Фото Уманської міської ради