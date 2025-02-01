В Умани открылся уникальный музей Mirror Fantasy, созданный Ириной Власюк и Вадимом Демьяненко. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Уманский городской совет.

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Как выглядит музей

Они собственноручно работали над всеми объектами и за четыре года реализовали проект, который переносит посетителей в мир иллюзий и визуальных эффектов. Такой музей стал первым в Украине. Ранее в нашем государстве не было подобного проекта.

По словам городского совета, Mirror Fantasy – это пространство, дарит яркие эмоции, ощущение бесконечности и открытия нового. В музее представлены восемь зеркальных локаций, среди которых "Матрица", "Лабиринт", "Вселенная", "Тоннель деформации", "Подушечное поле" и "Цветочная аллея".

Каждая из них создана для того, чтобы погрузить гостей в удивительный мир отражений и света.

Внутри музея интересная атмосфера / Фото Уманского городского совета