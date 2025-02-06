Историю Евгении и Константина Мухиных рассказало издание "Голос Америки", пишет 24 Канал. Супруги с маленькой 6-летней в то время дочкой жили в Херсоне, когда российские войска оккупировали город.

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Украинцы открыли кухню на колесах в Денвере

Как рассказала пара, мирные протесты херсонцев переросли в преследование, в результате чего люди пропала без вести. Пара к тому времени уже открыла свой второй ресторан, поэтому во время оккупации помогала местными с приготовлением и доставкой еды.

Евгения Мухина-Каркина рассказала, что из-за российского вторжения жизнь мгновенно перевернулась. По словам женщины, ситуация на оккупированных территориях ухудшалась и после угроз супруги решили покинуть Херсон.

Украинцы открыли кухню на колесах в Денвере / Фото из фейсбука Sunflower Ukrainian Foods

Евгения вспомнила, что прятала детей в подвалах, пока помогала другим. Когда же волонтеры начали исчезать, то, как говорит женщина, они решили покинуть оккупированный Херсон ради безопасности детей.

Пара покидала оккупированный город ночью пешком, а впоследствии с помощью друга перебралась в США.

Константин Мухин признался, что начинать в США было сложно, ведь все накопления остались в Украине. Мужчина попробовал себя в роли шеф-повара в нескольких ресторанах и кафе Денвера, но хотел открыть собственное заведение.



Супруги готовят украинские блюда / Фото из фейсбука Sunflower Ukrainian Foods

Проанализировав ситуацию, супруги решили, что лучшим решением будет кухня на колесах – "рестораторы без ресторана", как называли себя супруги. Теперь их кухня на колесах работает в разных районах Денвера.

Клиенты узнают об их местонахождении через онлайн-календарь. В меню вареники, блинчики, голубцы, деруны, котлета по-киевски и сезонные салаты. По словам Константина, это семейные рецепты, которые ассоциируют с детством.

Свой ресторан супруги назвали Sunflower Delicious Ukrainian Food – "подсолнечная еда". Как рассказала Евгения, подсолнухи у нее ассоциируются с Херсонщиной.