Втратили інтерес до "дистанційки": як тепер хочуть працювати зумери
- Дослідження показало, що представники покоління Z почали відмовлятися від офісного формату роботи.
- Значною мірою на це вплинув той факт, що багато кому довелося розпочинати роботу під час локдаунів.
Представники покоління Z почали масово відмовлятися від дистанційного формату роботи. Причина такого рішення криється зовсім не в продуктивності.
Про те, яких змін у роботі хоче покоління Z, пише The Independent.
Як сьогодні хочуть працювати представники покоління Z?
Нове дослідження показало, що четверо з десяти представників покоління Z віддають перевагу роботі в офісі, адже почуваються самотніми під час роботи з дому.
Багато з них розпочали кар'єру під час локдаунів, коли дистанційний формат став нормою, і фактично не мали досвіду постійної роботи в офісі. За словами дослідників, це позбавило їх звичних форм неформального спілкування, таких як спільні обіди чи зустрічі після роботи.
Зумери відмовляються від "дистанційки" / Фото Unsplash
У звіті, що ґрунтується на опитуванні 8 тисяч дорослих у Великій Британії, також зазначається, що саме молоді працівники найбільше страждають від самотності. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері блогінгу чи соцмереж. Майже 60% інфлюенсерів зізналися, що прагнуть знайти роботу з більш живим соціальним середовищем.
Водночас чимало з них уже зробили вибір на користь офісної роботи. Зокрема, 24-річний помічник зі зв'язків із громадськістю Том Браун розповів, що після кількох років на "дистанційці" почав почуватися ізольованим і вирішив змінити роботу заради психологічного комфорту.
Коли я шукав нове місце, я спеціально вибирав вакансії з офісом, щоб у мене були колеги, з якими можна спілкуватися в обідню пору і гуляти після роботи,
– зазначив він.
Браун також додав, що повернення до офісу позитивно вплинуло на його самопочуття.
У яких сферах хочуть працювати зумери найбільше?
Як повідомляє CNBC, представники покоління Z дедалі частіше обирають кар'єру у сфері медіа та розваг, зокрема через те, що багато молодих людей сприймають діяльність інфлюенсера в соцмережах як перспективний кар'єрний шлях.
За даними звіту Morning Consult, приблизно 57% представників покоління Z заявили, що хотіли б стати інфлюенсерами, якби мали таку нагоду.
Зумери найбільше мріють про роботу інфлюенсера / Фото Unsplash
Зростання популярності платформ на кшталт TikTok, Instagram і YouTube сприяло формуванню нового класу підприємців – "креаторів". До цієї групи входять фрилансери, бізнес-коучі, геймери та інші фахівці, які діляться власним досвідом і заробляють на цьому.
