Коли нарада затягнулася: кумедні кадри політиків, яких підловили за дрімотою

- Щороку у другу п'ятницю березня у світі відзначають Міжнародний день сну – дату, покликану нагадати про важливість повноцінного відпочинку для здоров'я та гарного самопочуття.
- З нагоди цього дня ми підготували кумедну фотодобірку моментів, коли відомі політики не змогли втриматися від дрімоти просто під час публічних заходів, засідань чи офіційних подій.
Міжнародний день сну відзначається щороку у другу п'ятницю березня, щоб нагадати всім про користь від повноцінного відпочинку. Цього разу він випав на 13 березня, і ми вирішили не просто відзначити свято, а зробити його трохи веселішим.
Ми підготували для вас підбірку найкумедніших випадків, коли відомі політики були "застукані" дрімаючими на публіці. Навіть на найважливіших засіданнях іноді важко втриматися від короткого "відпочинку". Готуйтеся сміятися та здивуватися, адже політичний сон теж буває дуже кумедним.
Кумедні моменти, коли політики дрімали на публіці
Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун "відпочиває" під час ООН / фото CNN
Президент Дональд Трамп з'являється на заході зі зниження цін на ліки в Овальному кабінеті в Білому домі 6 листопада 2025 року / фото CNN
Трамп взяв участь у зустрічі, де було оголошено, що ціни на популярні ліки для схуднення будуть знижені, і в деякі моменти його очі були закриті / фото Vijesti
Джейкоб Різ-Могг, здавалося, заснув у Палаті громад під час дебатів щодо пропозиції сера Олівера Летвіна / фото Daily Mail
Президент Байден, здається, заснув на зустрічі в Анголі /фото з ютуб-каналу Times News
