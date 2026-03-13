Коли нарада затягнулася: кумедні кадри політиків, яких підловили за дрімотою

Щороку у другу п'ятницю березня у світі відзначають Міжнародний день сну. Цього року свято припало на 13 березня. Ми зібрали кумедну підбірку фото, де політики потрапили в об'єктиви камер, коли випадково заснули.

Міжнародний день сну відзначається щороку у другу п'ятницю березня, щоб нагадати всім про користь від повноцінного відпочинку. Цього разу він випав на 13 березня, і ми вирішили не просто відзначити свято, а зробити його трохи веселішим.

Ми підготували для вас підбірку найкумедніших випадків, коли відомі політики були "застукані" дрімаючими на публіці. Навіть на найважливіших засіданнях іноді важко втриматися від короткого "відпочинку". Готуйтеся сміятися та здивуватися, адже політичний сон теж буває дуже кумедним.

Кумедні моменти, коли політики дрімали на публіці



Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун "відпочиває" під час ООН / фото CNN

Економічний радник Обами Ларрі Саммерс під час цієї прес-конференції в квітні 2009 року в Білому домі / фото CNN

Папа Бенедикт XVI (C, на той час 83 роки), засинає під час святкування Папської меси на зернових у квітні 2010 року у Флоріані / фото CNN

Берлусконі відпочиває на прес-конференції в Єрусалимі в січні 2009 року / фото CNN

Коли президент Китаю Сі Цзіньпін виступав на бенкеті в Лондоні в середу, 21 жовтня, під час свого державного візиту до Великої Британії, можна було побачити, як сусідні учасники трохи задрімали / фото CNN



Президент Дональд Трамп з'являється на заході зі зниження цін на ліки в Овальному кабінеті в Білому домі 6 листопада 2025 року / фото CNN

Президент Трамп, здавалося, боровся зі сном під час засідання кабінету міністрів / фото The New York Times



Трамп взяв участь у зустрічі, де було оголошено, що ціни на популярні ліки для схуднення будуть знижені, і в деякі моменти його очі були закриті / фото Vijesti



Джейкоб Різ-Могг, здавалося, заснув у Палаті громад під час дебатів щодо пропозиції сера Олівера Летвіна / фото Daily Mail

Британський член парламенту засинає під час дебатів у Палаті громад / фото ABC News



Президент Байден, здається, заснув на зустрічі в Анголі /фото з ютуб-каналу Times News

Конгресмен засинає під час нічної сесії в Палаті представників / фото BBC

Джерела: People, ABC News, CNN, The New York Times, Vijesti, Daily Mail, Times News, BBC.

