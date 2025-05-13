Це не помилка: чому на фото 100-річної давнини український прапор жовто-синій, а не синьо-жовтий
- На старих фото український прапор виглядає жовто-синім.
- Починаючи з 1930-х років він знову став синьо-жовтим.
На багатьох архівних фото можна помітити, що український прапор нібито жовто-синій, а не звичний нам синьо-жовтий. Насправді жодної помилки тут немає – пояснення просте, але мало відоме.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис спільноти Violity в Instagram.
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Чому на старих фото прапор України виглядає жовто-синім
У 1992 році Верховна Рада України прийняла постанову "Про Державний прапор України". Відповідно до цього документа, прапор складається з двох однакових за шириною горизонтальних смуг: верхньої – синього кольору та нижньої – жовтого.
Втім, на чорно-білих світлинах і кінохроніках початку XX століття верхня частина українського стяга виглядає світлішою за нижню. Цим фактом нерідко послуговуються прихильники "перевернутого" прапора, аби обґрунтувати свою версію.
Присяга Директорії у Кам'янці-Подільському, 14 жовтня 1919 року / Фото "Історичної правди"
Однак викривлення кольорів синього та жовтого на старих фотографіях пояснюється особливостями бромосрібної желатинової емульсії, яка використовувалася в той час. Цей фотоматеріал мав низьку чутливість до спектрів, які були вище синього і блакитного.
У результаті під час зйомки предметів жовтого, помаранчевого чи червоного кольорів світло, що від них відбивалося, майже не діяло на фотоматеріал. Такі ділянки на негативі виглядали світлими, а після друку – темними. Водночас сині та блакитні тони навпаки виходили світлими. Дуже добре цю передачу кольорів можна помітити на прапорі Швеції.
Як змінилася передача кольорів / Фото з відкритих джерел та Unsplash
Лише починаючи з 1930-х років панхроматичні сорти негативних плівок поступово витіснили застарілі матеріали, забезпечивши рівномірну спектральну чутливість до всього видимого спектра.
Проте більшість фотографій часів української революції 1917 – 1921 років були зроблені саме на старих несенсибілізованих фотоматеріалах. Через це прапор на них часто виглядає так, ніби кольори на ньому розміщені у зворотному порядку.
До слова, історик Олександр Алфьоров зазначає, що дещо неправильно вважати 24 серпня 1991 року початком незалежності України. За його словами, проголошення незалежності нашої держави відбулося значно раніше.