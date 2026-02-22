Чому Єлизавета II навмисне довше їла на бенкетах: неочікувана причина
- Єлизавета II навмисно сповільнювала темп їжі на офіційних прийомах, щоб гості могли спокійно завершити трапезу.
- У повсякденному житті королева віддавала перевагу простій їжі, хоча на державних бенкетах подавалися вишукані страви.
За сім десятиліть на троні Єлизавета II стала символом стабільності та відданості традиціям. Вона суворо дотримувалася королівського протоколу – від життя в Букінгемському палаці до стриманості в публічних емоціях.
Більшість правил для неї були не просто формальністю, а частиною обов’язку, пише Express. Втім, на державних бенкетах існувала одна традиція, до якої королева підходила по особливому.
Якою була традиція Єлизевети ІІ на бенкетах?
За етикетом гості повинні завершувати трапезу тоді, коли це робить монарх. Варто було королеві відкласти виделку, і всі інші мали наслідувати її приклад. Однак Єлизавета ІІ не хотіла, щоб хтось залишався голодним через протокол.
Експертка з етикету Лора Віндзор, яку навчав колишній співробітник королівської родини, розповіла, що в повсякденному житті королева їла доволі швидко, але в компанії навмисно сповільнювалася. Таким чином монархиня давала гостям змогу спокійно насолодитися вечерею та доїсти страви без поспіху.
Попри те, що державні бенкети вирізнялися вишуканими інгредієнтами, у щоденному житті королева віддавала перевагу простій їжі. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді згадував, що її ощадливість пояснювалася вихованням у воєнні роки. Делікатеси на кшталкт лобстера, ікри чи фуа-гри подавали лише з нагоди офіційних прийомів.
У звичайні дні Єлизавета ІІ задовольнялася простою домашньою кухнею, до прикладу, пастою з м’ясом. У такій дрібниці – бажанні дати іншим час і комфорт, проявлялася справжня королівська турбота.
Які млинці любила Єлизавета II?
Королева Єлизавета ІІ надавала перевагу млинцям з горіховим присмаком, приготованим методом "beurre noisette", пише hellomagazine. Серед начинок королева Єлизавета обирала шинку, сир та цибулю-порей. Також королівська родина серед прихильників кліки, тому там також люблять млинці із лимоном та цукром, а також з джемом та вершками.
