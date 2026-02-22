Чому Єлизавета II навмисне довше їла на бенкетах: неочікувана причина

За сім десятиліть на троні Єлизавета II стала символом стабільності та відданості традиціям. Вона суворо дотримувалася королівського протоколу – від життя в Букінгемському палаці до стриманості в публічних емоціях.

Більшість правил для неї були не просто формальністю, а частиною обов’язку, пише Express. Втім, на державних бенкетах існувала одна традиція, до якої королева підходила по особливому.

Читайте також Який сніданок їсть роками король Чарльз: його легко повторити вдома

Якою була традиція Єлизевети ІІ на бенкетах?

За етикетом гості повинні завершувати трапезу тоді, коли це робить монарх. Варто було королеві відкласти виделку, і всі інші мали наслідувати її приклад. Однак Єлизавета ІІ не хотіла, щоб хтось залишався голодним через протокол.

Експертка з етикету Лора Віндзор, яку навчав колишній співробітник королівської родини, розповіла, що в повсякденному житті королева їла доволі швидко, але в компанії навмисно сповільнювалася. Таким чином монархиня давала гостям змогу спокійно насолодитися вечерею та доїсти страви без поспіху.

Попри те, що державні бенкети вирізнялися вишуканими інгредієнтами, у щоденному житті королева віддавала перевагу простій їжі. Колишній королівський шеф-кухар Даррен Макгрейді згадував, що її ощадливість пояснювалася вихованням у воєнні роки. Делікатеси на кшталкт лобстера, ікри чи фуа-гри подавали лише з нагоди офіційних прийомів.

У звичайні дні Єлизавета ІІ задовольнялася простою домашньою кухнею, до прикладу, пастою з м’ясом. У такій дрібниці – бажанні дати іншим час і комфорт, проявлялася справжня королівська турбота.

Які млинці любила Єлизавета II?

Королева Єлизавета ІІ надавала перевагу млинцям з горіховим присмаком, приготованим методом "beurre noisette", пише hellomagazine. Серед начинок королева Єлизавета обирала шинку, сир та цибулю-порей. Також королівська родина серед прихильників кліки, тому там також люблять млинці із лимоном та цукром, а також з джемом та вершками.

Які ще цікаві матеріали варто прочитати?