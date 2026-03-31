Казка, народжена з марення на межі життя і смерті: моторошні факти про "Маленького принца"

"Маленький принц" – культова історія, яку знають і дорослі, і діти. Суперечки стосовно сенсів, які вклав автор, точаться досі, адже кожен бачить там щось своє.

Втім, можливо, варто звернути увагу також на моторошні факти про цю казку. Про це мовиться у відео на акаунті film.mets.

Що у "Маленькому принці" може налякати?

Всі звикли цитувати історію про хлопчика, який живе на астероїді, та вважати її милою і доброю, проте все змінюється, коли ми починаємо зіставляти біографію Антуана де Сент-Екзюпері, автора "Маленького принца", та тим, що там відбувається.

За словами авторки відео, якщо розбирати цю історію так, то виходить, що це – галюцинації. За її словами, у 1935 році літак Екзюпері розбився у пустелі Лівії. Він та його механік провели там 4 дні без води. Від зневоднення у чоловіка почались слухові та візуальні галюцинації. Припускають, що саме у цьому стані він вперше побачив хлопчика, якого пізніше назве Маленьким принцом.

Фактично, казка народилась на межі життя та смерті. Не просто так з'явились і баобаби, які герой мусив виривати щоранку, щоб вони не розірвали його планету. Це метаформа на фашизм, адже якщо дати цій ідеології прорости, то вона знищить світ. На момент написання казки це було актуальним.

Також за примхливим образом троянди ховається образ дружини письменника. Їхній шлюб був справжньою катастрофою: емоційні гойдалки, зради та навіть лікування у психіатричній клініці.

Останній факт чи не найбільш щемкий. У книзі герой не помирає, проте його кусає змія і він повертається на свою планету, лишаючи там тільки свою оболонку. Через рік після написання казки Екзюпері зник безвісти під час вильоту. Він буквально розчинився у повітрі, а його тіла так і не знайшли.

Що відомо про шлюб Екзюпері?

Автор "Маленького принца" Антуан де Сент-Екзюпері одружився з Консуело Ґомес Карільйо. Вони познайомились в Аргентині і 22-річна жінка вже встигла двічі побувати заміжньою на момент їхнього знайомства. Другий чоловік наклав на себе руки, пише Всеосвіта.

Вони покохали одне одного та уклали шлюб проти волі рідних Екзюпері, хоча раніше він завжди дослухався до їхньої думки. Подружжя не мало постійного житла, часто опинялось без засобів до існування, проте вони так само часто та гучно сварились. Згодом чоловік почав зраджувати, проте не міг піти від Консуело, адже кохав її.

Під час Другої світової вони опинились окремо, проте згодом дружина все ж приїхала до Екзюпері та піклувалась про нього, коли той писав чи не найвідоміший свій твір. Після того, як Екзюпері зник безвісти, вона ще дуже довго вважала, що він живий, писала йому листи та продовжувала з ним розмовляти.

