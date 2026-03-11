Цей шкільний приклад збиває з пантелику всіх: де "підводний камінь"

На перший погляд – звичайний шкільний приклад, але він несподівано розділив користувачів мережі на кілька таборів. Люди називають різні відповіді та переконують одне одного, що саме їхній варіант правильний.

Цю математичну головоломку опублікував у соцмережі X користувач BreakTheSilos.

Яке рівняння викликає суперечки в мережі?

Шкільний приклад, який розділив користувачів мережі, має такий вигляд: 6 × 6 - 6 ÷ 6. У коментарях під дописом користувачі пропонували різні варіанти відповіді.

Дехто вважав, що в фінальному результаті має вийти 5, інші ж переконували, що розв'язок – 35 або навіть 36.

Рівняння, яке поставило користувачів у глухий кут / Фото користувача BreakTheSilos

Однак, щоб отримати правильний результат, потрібно згадати правило порядку виконання математичних дій, відоме за абревіатурою PEMDAS:

дужки (Parentheses);

степені (Exponents);

множення (Multiplication);

ділення (Division);

додавання (Addition);

віднімання (Subtraction).

У цьому прикладі немає ні дужок, ні степенів, тому спочатку виконуємо множення: 6 × 6 = 36. Після цього потрібно виконати ділення: 6 ÷ 6 = 1. Останнім кроком є віднімання: 36 - 1, що дає правильну відповідь – 35.

За розв'язання яких математичних задач платять мільйони?

У 2000 році Інститут математики Клея у Кембриджі, штат Массачусетс, заснував сім преміальних задач. Їх було обрано Науковою консультативною радою ІМК після консультацій із провідними математиками світу. Відбирали класичні та історично значущі питання, які роками залишалися нерозв'язаними.

Рада директорів Інституту математики Клея призначила за розв'язання кожної проблеми премію в 1 мільйон доларів.

За розв'язання деяких математичних задач готові платити мільйони / Фото Unsplash

Станом на березень 2026 року лише одна з семи "проблем тисячоліття" офіційно вважається розв'язаною – це гіпотеза Пуанкаре. Цікаво, що математик Григорій Перельман, який знайшов рішення, відмовився від премії в 1 мільйон доларів.

Яка є ще математична головоломка на уважність?