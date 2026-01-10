Один з найменших у Харкові: яку назву раніше мав провулок, де колись був продовольчий склад

У самому серці Харкова розташований невеликий провулок, який легко не помітити, адже його довжина становить лише близько 110 метрів. Він виник наприкінці 19 століття й за весь час свого існування змінював назву лише один раз.

Що приховує провулок в центрі Харкова?

Провулок Мар'яненка розташований в Київському районі Харкова та з'єднує вулиці Гоголя і Чернишевську. Його протяжність складає приблизно 110 метрів.

Дістатися до провулка можна пішки від станції метро "Історичний музей". Дорога займе близько десяти хвилин, адже він розташований між одними з найжвавіших центральних вулиць міста.

Провулок з'явився наприкінці XIX століття. Спершу він називався Провіантським, через провіантський склад, призначений для зберігання зерна. Цю будівлю звели ще у 1788 році, і вона збереглася до наших днів.

Склад відігравав важливу роль у житті міста, адже там зберігали пшеницю, жито, ячмінь, овес та інші культури.

24 квітня 1972 року провулок отримав нову назву – на честь українського актора Івана Мар'яненка, який працював у театрі імені Шевченка.

Окрему увагу в провулку привертає будинок № 4. Раніше він мав статус пам'ятки архітектури Харкова, проте згодом був виключений із відповідного реєстру. У минулому тут діяла Вознесенська гімназія, а нині в приміщенні розташована банківська установа.

