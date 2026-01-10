Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Телеграф".

Что скрывает переулок в центре Харькова?

Переулок Марьяненко расположен в Киевском районе Харькова и соединяет улицы Гоголя и Чернышевскую. Его протяженность составляет примерно 110 метров.

Добраться до переулка можно пешком от станции метро "Исторический музей". Дорога займет около десяти минут, ведь он расположен между одними из самых оживленных центральных улиц города.

Переулок появился в конце XIX века. Сначала он назывался Провиантским, из-за провиантского склада, предназначенного для хранения зерна. Это здание возвели еще в 1788 году, и оно сохранилось до наших дней.

Склад играл важную роль в жизни города, ведь там хранили пшеницу, рожь, ячмень, овес и другие культуры.

24 апреля 1972 года переулок получил новое название – в честь украинского актера Ивана Марьяненко, который работал в театре имени Шевченко.

Отдельное внимание в переулке привлекает дом № 4. Ранее он имел статус памятника архитектуры Харькова, однако впоследствии был исключен из соответствующего реестра. В прошлом здесь действовала Вознесенская гимназия, а сейчас в помещении расположено банковское учреждение.

Какую улицу в Харькове недавно переименовали в честь Городской Барбары?

Харьковский городской совет на внеочередной сессии 19 ноября 2025 года принял решение переименовать улицу Грайворонскую в честь музыканта, фронтмена "Мертвого петуха" и актера театра "Арабески" Городская Барбары. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Там добавить, что с просьбой увековечить память Барбары в городской совет обращались харьковские художники, общественные деятели и неравнодушные жители города.

Летом они собрали подписи под открытым письмом. Интересно, что сначала инициативная группа предлагала присвоить имя Барбары улице Гаршина в Киевском районе, в центральной части города.

Как переименовали одну из главных улиц Харькова?