Пішла ціла епоха: культові речі з дитинства українців, які зникли назавжди

Колись вони були мрією кожної дитини. За ними полювали у кіосках, мінялися на шкільних перервах, збирали цілими колекціями й берегли більше, ніж деякі сучасні гаджети. Здавалося, ці речі будуть популярними завжди, але час виявився безжальним.

Сьогодні більшість культових символів дитинства українців можна побачити хіба що на старих фотографіях, барахолках чи в домашніх шухлядах. 24 Канал зібрав речі, які точно були у кожного і які занурять вас в теплу хвилю ностальгії.

Анкети для друзів

До появи Instagram і TikTok головною "соцмережею" були паперові анкети. Їх прикрашали блискітками, наклейками, кольоровими ручками та давали заповнювати однокласникам.

Там були питання про перше кохання, улюблену групу, мрію, "хто тобі подобається" і навіть прохання залишити секрет.

Для багатьох школярів красиво оформлена анкета була справжньою гордістю. Сьогодні ця традиція майже повністю зникла, поступившись месенджерам і соцмережам.

Користувачка @samoilenkohair показала шкільну анкету: дивитись відео

Фішки (кепси), за які билися на перервах

Якщо сьогодні діти колекціонують скіни в іграх, то у 90-х і 2000-х всі полювали на пластикові або картонні фішки.

Їх вигравали, вибивали, міняли й носили у величезних пачках.

Найціннішими були серії Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo та hologram-фішки. Через рідкісні екземпляри школярі могли сперечатися не один день.

Сьогодні ця гра практично зникла, хоча для цілого покоління слово "кепси" досі викликає миттєву ностальгію.

Колекція кепсів / shafa.ua

"Тетріс"

До появи сучасних консолей мільйони дітей годинами грали у маленький пластиковий "Тетріс".

На одному пристрої могли бути десятки простих ігор – від класичного тетрісу до перегонів чи змійки.

Зараз такі гаджети практично зникли, адже їх повністю замінили смартфони, планшети та Nintendo Switch. Проте для покоління 90-х звук запуску "Тетріса" досі викликає ностальгію.

Тетріс / pexels.com

Лазерні указки

На початку 2000-х лазерна указка була мало не головним символом "крутого" школяра.

Нею світили на стіни, вікна сусідніх будинків, запускали промінь у нічне небо та навіть гралися з котами ще до того, як це стало мемом.

Через численні випадки небезпечного використання популярність таких указок швидко згасла, а в багатьох школах їх взагалі забороняли.

Лазерні указки / kalibri.top

Пружинка Slinky ("Веселка")

Кольорова пружинка могла годинами "ходити" сходами або перекочуватися з руки в руку.

Здавалося, що нічого особливого, але майже кожна дитина хоча б раз мріяла про таку іграшку. Через кілька тижнів вона майже завжди заплутувалася настільки, що врятувати її вже було неможливо.

Попри періодичні повернення в магазини, масова популярність Slinky давно минула.

Пружинка "Веселка" / kalibri.top

Кишенькові календарики

Ще у 90-х і на початку 2000-х майже кожна дитина мала колекцію кишенькових календариків. Їх купували в кіосках, отримували в подарунок, вимінювали у школі та навіть зберігали в окремих альбомах.

Найціннішими вважалися календарики із зірками, тваринами, автомобілями, героями мультфільмів або рідкісними художніми ілюстраціями.

Для багатьох дітей це була справжня валюта: одна рідкісна картка могла "коштувати" кілька звичайних. З появою смартфонів і цифрових календарів ця традиція практично зникла. Сьогодні кишенькові календарики можна знайти хіба що у колекціонерів або на блошиних ринках.

Кишенькові календарики / rozetka.com.ua