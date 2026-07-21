Сьогодні більшість культових символів дитинства українців можна побачити хіба що на старих фотографіях, барахолках чи в домашніх шухлядах. 24 Канал зібрав речі, які точно були у кожного і які занурять вас в теплу хвилю ностальгії.
Анкети для друзів
До появи Instagram і TikTok головною "соцмережею" були паперові анкети. Їх прикрашали блискітками, наклейками, кольоровими ручками та давали заповнювати однокласникам.
Там були питання про перше кохання, улюблену групу, мрію, "хто тобі подобається" і навіть прохання залишити секрет.
Для багатьох школярів красиво оформлена анкета була справжньою гордістю. Сьогодні ця традиція майже повністю зникла, поступившись месенджерам і соцмережам.
Користувачка @samoilenkohair показала шкільну анкету: дивитись відео
Фішки (кепси), за які билися на перервах
Якщо сьогодні діти колекціонують скіни в іграх, то у 90-х і 2000-х всі полювали на пластикові або картонні фішки.
Їх вигравали, вибивали, міняли й носили у величезних пачках.
Найціннішими були серії Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo та hologram-фішки. Через рідкісні екземпляри школярі могли сперечатися не один день.
Сьогодні ця гра практично зникла, хоча для цілого покоління слово "кепси" досі викликає миттєву ностальгію.
Колекція кепсів / shafa.ua
"Тетріс"
До появи сучасних консолей мільйони дітей годинами грали у маленький пластиковий "Тетріс".
На одному пристрої могли бути десятки простих ігор – від класичного тетрісу до перегонів чи змійки.
Зараз такі гаджети практично зникли, адже їх повністю замінили смартфони, планшети та Nintendo Switch. Проте для покоління 90-х звук запуску "Тетріса" досі викликає ностальгію.
Тетріс / pexels.com
Лазерні указки
На початку 2000-х лазерна указка була мало не головним символом "крутого" школяра.
Нею світили на стіни, вікна сусідніх будинків, запускали промінь у нічне небо та навіть гралися з котами ще до того, як це стало мемом.
Через численні випадки небезпечного використання популярність таких указок швидко згасла, а в багатьох школах їх взагалі забороняли.
Лазерні указки / kalibri.top
Пружинка Slinky ("Веселка")
Кольорова пружинка могла годинами "ходити" сходами або перекочуватися з руки в руку.
Здавалося, що нічого особливого, але майже кожна дитина хоча б раз мріяла про таку іграшку. Через кілька тижнів вона майже завжди заплутувалася настільки, що врятувати її вже було неможливо.
Попри періодичні повернення в магазини, масова популярність Slinky давно минула.
Пружинка "Веселка" / kalibri.top
Кишенькові календарики
Ще у 90-х і на початку 2000-х майже кожна дитина мала колекцію кишенькових календариків. Їх купували в кіосках, отримували в подарунок, вимінювали у школі та навіть зберігали в окремих альбомах.
Найціннішими вважалися календарики із зірками, тваринами, автомобілями, героями мультфільмів або рідкісними художніми ілюстраціями.
Для багатьох дітей це була справжня валюта: одна рідкісна картка могла "коштувати" кілька звичайних. З появою смартфонів і цифрових календарів ця традиція практично зникла. Сьогодні кишенькові календарики можна знайти хіба що у колекціонерів або на блошиних ринках.
Кишенькові календарики / rozetka.com.ua