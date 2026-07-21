Сьогодні більшість культових символів дитинства українців можна побачити хіба що на старих фотографіях, барахолках чи в домашніх шухлядах. 24 Канал зібрав речі, які точно були у кожного і які занурять вас в теплу хвилю ностальгії.

Анкети для друзів

До появи Instagram і TikTok головною "соцмережею" були паперові анкети. Їх прикрашали блискітками, наклейками, кольоровими ручками та давали заповнювати однокласникам.

Там були питання про перше кохання, улюблену групу, мрію, "хто тобі подобається" і навіть прохання залишити секрет.

Для багатьох школярів красиво оформлена анкета була справжньою гордістю. Сьогодні ця традиція майже повністю зникла, поступившись месенджерам і соцмережам.

Користувачка @samoilenkohair показала шкільну анкету: дивитись відео

Фішки (кепси), за які билися на перервах

Якщо сьогодні діти колекціонують скіни в іграх, то у 90-х і 2000-х всі полювали на пластикові або картонні фішки.

Їх вигравали, вибивали, міняли й носили у величезних пачках.

Найціннішими були серії Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo та hologram-фішки. Через рідкісні екземпляри школярі могли сперечатися не один день.

Сьогодні ця гра практично зникла, хоча для цілого покоління слово "кепси" досі викликає миттєву ностальгію.

Колекція кепсів / shafa.ua

"Тетріс"

До появи сучасних консолей мільйони дітей годинами грали у маленький пластиковий "Тетріс".

На одному пристрої могли бути десятки простих ігор – від класичного тетрісу до перегонів чи змійки.

Зараз такі гаджети практично зникли, адже їх повністю замінили смартфони, планшети та Nintendo Switch. Проте для покоління 90-х звук запуску "Тетріса" досі викликає ностальгію.

Тетріс / pexels.com

Лазерні указки

На початку 2000-х лазерна указка була мало не головним символом "крутого" школяра.

Нею світили на стіни, вікна сусідніх будинків, запускали промінь у нічне небо та навіть гралися з котами ще до того, як це стало мемом.

Через численні випадки небезпечного використання популярність таких указок швидко згасла, а в багатьох школах їх взагалі забороняли.

Лазерні указки / kalibri.top

Пружинка Slinky ("Веселка")

Кольорова пружинка могла годинами "ходити" сходами або перекочуватися з руки в руку.

Здавалося, що нічого особливого, але майже кожна дитина хоча б раз мріяла про таку іграшку. Через кілька тижнів вона майже завжди заплутувалася настільки, що врятувати її вже було неможливо.

Попри періодичні повернення в магазини, масова популярність Slinky давно минула.

Пружинка "Веселка" / kalibri.top

Кишенькові календарики

Ще у 90-х і на початку 2000-х майже кожна дитина мала колекцію кишенькових календариків. Їх купували в кіосках, отримували в подарунок, вимінювали у школі та навіть зберігали в окремих альбомах.

Найціннішими вважалися календарики із зірками, тваринами, автомобілями, героями мультфільмів або рідкісними художніми ілюстраціями.

Для багатьох дітей це була справжня валюта: одна рідкісна картка могла "коштувати" кілька звичайних. З появою смартфонів і цифрових календарів ця традиція практично зникла. Сьогодні кишенькові календарики можна знайти хіба що у колекціонерів або на блошиних ринках.

Кишенькові календарики / rozetka.com.ua