Сегодня большинство культовых символов детства украинцев можно увидеть разве что на старых фотографиях, на барахолках или в домашних ящиках. 24 Канал собрал вещи, которые точно были у каждого и которые окунут вас в теплую волну ностальгии.

Анкеты для друзей

До появления инстаграма и TikTok главной "соцсетью" были бумажные анкеты. Их украшали блестками, наклейками, цветными ручками и давали заполнять одноклассникам.

Там были вопросы о первой любви, любимой группе, мечте, "кто тебе нравится" и даже просьба оставить секрет.

Для многих школьников красиво оформленная анкета была настоящей гордостью. Сегодня эта традиция почти полностью исчезла, уступив место мессенджерам и соцсетям.

Пользовательница @samoilenkohair показала школьную анкету: смотреть видео

Фишки (кепсы), за которые дрались на переменах

Если сегодня дети коллекционируют скины в играх, то в 90-х и 2000-х все охотились за пластиковыми или картонными фишками.

Их выигрывали, выбивали, обменивали и носили в огромных пачках.

Самыми ценными были серии Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo и голограммные фишки. Из-за редких экземпляров школьники могли спорить не один день.

Сегодня эта игра практически исчезла, хотя для целого поколения слово "кепсы" до сих пор вызывает мгновенную ностальгию.

Коллекция кепсов / shafa.ua

"Тетрис"

До появления современных консолей миллионы детей часами играли в маленький пластиковый "Тетрис".

На одном устройстве могло быть десятки простых игр – от классического тетриса до гонок или змейки.

Сейчас такие гаджеты практически исчезли, ведь их полностью заменили смартфоны, планшеты и Nintendo Switch. Однако для поколения 90-х звук запуска "Тетриса" до сих пор вызывает ностальгию.

Тетрис / pexels.com

Лазерные указки

В начале 2000-х лазерная указка была чуть ли не главным символом "крутого" школьника.

Ею светили на стены, окна соседних домов, направляли луч в ночное небо и даже играли с кошками еще до того, как это стало мемом.

Из-за многочисленных случаев опасного использования популярность таких указок быстро угасла, а во многих школах их вообще запрещали.

Лазерные указки / kalibri.top

Пружинка Slinky ("Радуга")

Цветная пружинка могла часами "ходить" по лестнице или перекатываться из руки в руку.

Казалось бы, ничего особенного, но почти каждый ребенок хотя бы раз мечтал о такой игрушке. Через несколько недель она почти всегда запутывалась настолько, что спасти ее уже было невозможно.

Несмотря на периодические возвращения в магазины, массовая популярность Slinky давно ушла в прошлое.

Пружинка "Радуга" / kalibri.top

Карманные календарики

Еще в 90-х и в начале 2000-х почти у каждого ребенка была коллекция карманных календариков. Их покупали в киосках, получали в подарок, обменивали в школе и даже хранили в отдельных альбомах.

Самыми ценными считались календарики со звездами, животными, автомобилями, героями мультфильмов или редкими художественными иллюстрациями.

Для многих детей это была настоящая валюта: одна редкая карточка могла "стоить" несколько обычных. С появлением смартфонов и цифровых календарей эта традиция практически исчезла. Сегодня карманные календарики можно найти разве что у коллекционеров или на блошиных рынках.

Карманные календарики / rozetka.com.ua