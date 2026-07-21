Сегодня большинство культовых символов детства украинцев можно увидеть разве что на старых фотографиях, на барахолках или в домашних ящиках. 24 Канал собрал вещи, которые точно были у каждого и которые окунут вас в теплую волну ностальгии.
Анкеты для друзей
До появления инстаграма и TikTok главной "соцсетью" были бумажные анкеты. Их украшали блестками, наклейками, цветными ручками и давали заполнять одноклассникам.
Там были вопросы о первой любви, любимой группе, мечте, "кто тебе нравится" и даже просьба оставить секрет.
Для многих школьников красиво оформленная анкета была настоящей гордостью. Сегодня эта традиция почти полностью исчезла, уступив место мессенджерам и соцсетям.
Пользовательница @samoilenkohair показала школьную анкету: смотреть видео
Фишки (кепсы), за которые дрались на переменах
Если сегодня дети коллекционируют скины в играх, то в 90-х и 2000-х все охотились за пластиковыми или картонными фишками.
Их выигрывали, выбивали, обменивали и носили в огромных пачках.
Самыми ценными были серии Pokémon, Mortal Kombat, Dragon Ball, Barbie, Turbo и голограммные фишки. Из-за редких экземпляров школьники могли спорить не один день.
Сегодня эта игра практически исчезла, хотя для целого поколения слово "кепсы" до сих пор вызывает мгновенную ностальгию.
Коллекция кепсов / shafa.ua
"Тетрис"
До появления современных консолей миллионы детей часами играли в маленький пластиковый "Тетрис".
На одном устройстве могло быть десятки простых игр – от классического тетриса до гонок или змейки.
Сейчас такие гаджеты практически исчезли, ведь их полностью заменили смартфоны, планшеты и Nintendo Switch. Однако для поколения 90-х звук запуска "Тетриса" до сих пор вызывает ностальгию.
Тетрис / pexels.com
Лазерные указки
В начале 2000-х лазерная указка была чуть ли не главным символом "крутого" школьника.
Ею светили на стены, окна соседних домов, направляли луч в ночное небо и даже играли с кошками еще до того, как это стало мемом.
Из-за многочисленных случаев опасного использования популярность таких указок быстро угасла, а во многих школах их вообще запрещали.
Лазерные указки / kalibri.top
Пружинка Slinky ("Радуга")
Цветная пружинка могла часами "ходить" по лестнице или перекатываться из руки в руку.
Казалось бы, ничего особенного, но почти каждый ребенок хотя бы раз мечтал о такой игрушке. Через несколько недель она почти всегда запутывалась настолько, что спасти ее уже было невозможно.
Несмотря на периодические возвращения в магазины, массовая популярность Slinky давно ушла в прошлое.
Пружинка "Радуга" / kalibri.top
Карманные календарики
Еще в 90-х и в начале 2000-х почти у каждого ребенка была коллекция карманных календариков. Их покупали в киосках, получали в подарок, обменивали в школе и даже хранили в отдельных альбомах.
Самыми ценными считались календарики со звездами, животными, автомобилями, героями мультфильмов или редкими художественными иллюстрациями.
Для многих детей это была настоящая валюта: одна редкая карточка могла "стоить" несколько обычных. С появлением смартфонов и цифровых календарей эта традиция практически исчезла. Сегодня карманные календарики можно найти разве что у коллекционеров или на блошиных рынках.
Карманные календарики / rozetka.com.ua