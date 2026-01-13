Їм скорочення не грозить: названо 10 професій, які будуть популярними попри розвиток ШІ
- Зростання кількості робочих місць очікується у кількох сферах.
- Штучний інтелект у 2025 році став причиною майже 55 тисяч звільнень у США, вплинувши на різні професії та зменшивши наймання, особливо для початкового рівня.
На тлі зростання тривалого безробіття та хвилі масових скорочень, пов'язаних зі стрімким розвитком штучного інтелекту, дедалі більше спеціалістів замислюються над тим, як убезпечити свою кар'єру. Однак є щонайменше 10 професій, які точно будуть затребуваними у наступні 10 років.
Які професії будуть популярними у наступні 10 років?
Звіт Бюро статистики праці США (BLS) зробив прогноз щодо того, які професії будуть найбільш швидкозростаючі у період з 2024 по 2034 роки.
Згідно з прогнозами, найбільше робочих місць з'явиться у сфері охорони здоров'я та екологічних технологій. У BLS очікують, що медична галузь розширюватиметься найактивніше через старіння населення та зростання поширеності хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних хвороб, онкології та діабету.
Три з десяти найперспективніших спеціальностей припадають на медицину. Зокрема, попит на лікарів-практиків може зрости на 40%, що дасть понад 128 тисяч нових робочих місць, тоді як медіанна заробітна плата у 2024 році сягнула 129 210 доларів.
Кількість менеджерів медичних та оздоровчих послуг зросте на 23%, а асистентів лікарів – на 20%.
Попри звільненні, викликані бумом ШІ, підвищений попит на технологічні рішення продовжує стимулювати потребу у висококваліфікованих кадрах у професійному, науковому та технічному секторах. Найдинамічніше зростання очікується у сферах відновлюваної енергетики та кібербезпеки.
Так, професія техніка з обслуговування вітрових турбін очолює рейтинг BLS із прогнозованим зростанням на 50% і медіанною зарплатою 62 580 доларів. Кількість монтажників сонячних фотоелектричних систем може збільшитися на 42%, спеціалістів з інформаційної безпеки – на 29%, науковців з обробки даних – на 34%, а аналітиків операційних досліджень – на 21%.
Загалом ці прогнози свідчать, що майбутній ринок праці дедалі більше зосереджуватиметься на персоналізованій допомозі людям, а також на розвитку екологічних і цифрових технологій.
До звільнення скількох людей призвів ШІ у 2025 році?
Згідно з дослідженням консалтингової компанії Challenger, Gray & Christmas, у 2025 році штучний інтелект став причиною майже 55 тисяч звільнень лише у США. Саме цього року країна втратила найбільшу кількість робочих місць з часів пандемії COVID-19.
Як зазначає видання Mashable, під час пандемії в США було скорочено близько 1,17 мільйона робочих місць. Лише у листопаді 2025 року роботодавці звільнили 71 тисячу працівників, з яких приблизно 6 тисяч, або близько 9%, втратили роботу через впровадження ШІ.
Хоча впровадження ШІ торкнулося працівників різного віку та професій у таких корпораціях, як Amazon і Walmart, вплив штучного інтелекту не обмежився лише звільненнями. Розвиток нових технологій також призвів до скорочення найму, що найбільше позначилося на фахівцях початкового рівня.
Яка тривожна тенденція шириться серед працівників у США?
Серед американців поширюється новий тренд, відомий як "звільнення з помсти". Люди все частіше йдуть з роботи в один день, не попереджаючи роботодавця.
Опитування показало, що головними причинами такого кроку є токсична атмосфера в колективі, слабке керівництво та відчуття недооціненості. Фінансові чинники виявилися другорядними і рідко стають вирішальними.
Лише 4% респондентів заявили, що звільнилися одним днем через низьку зарплату або відсутність бонусів. Водночас можливості кар'єрного зростання хвилюють працівників навіть менше, ніж рівень оплати праці.