Не 7 січня: коли насправді святкували Різдво в Україні до 1918 року
- До 1918 року українці святкували Різдво не 7 січня.
- Перехід на григоріанський календар у 1918 році спричинив зміну дати святкування Різдва через неточність юліанського календаря.
Різдво, яке українці знали понад сто років тому, виглядало зовсім інакше, ніж сьогодні. Воно було тихим, родинним і передусім дитячим святом.
Коли святкували Різдво до 1918 року?
Історикиня розповіла, що до 1918 року українці святкували Різдво 25 грудня. За її словами, в той час це свято передусім вважалося дитячим.
Після завершення різдвяного посту родини йшли до церкви, а вже згодом збиралися за святковим столом. Дітям дарували подарунки, а всі дитячі ранки та розваги відбувалися після 25 грудня.
Друг додала, що напередодні свята вся родина збиралася разом, щоб виготовляти ялинкові прикраси.
А Новий рік відзначали уже дорослі, як світське свято, десь чи в ресторанах, чи в купецькому зібранні, чи проводилися вдома якісь вечори, де збиралося декілька сімей чи родин,
– зауважила історикиня.
Таким чином, до 1918 року Різдво в Україні святкували 25 грудня, однак згодом дата змінилася і святкування перенесли на 7 січня.
Чому у 1918 році Різдво почали святкувати 7 січня?
Як пише "Історична правда", традиція святкувати Різдво 7 січня з'явилася в Україні після календарної реформи 1918 року, коли держава перейшла з юліанського на григоріанський календар.
Саме 12 лютого 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила "Закон про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середнє-европейський час". Документ передбачав, що після 15 лютого одразу настане 1 березня 1918 року.
У 1918 році УНР перейшла на григоріанський календар / Фото Shutterstock
У той самий день Україна також перейшла на європейський час, опинившись в одному часовому поясі з Берліном і Віднем.
За даними Euromaidan Press, запровадження григоріанського календаря було зумовлене неточністю юліанського. Він був довшим за астрономічний рік на 11 хвилин, через що кожні 128 років накопичувався зайвий день. У підсумку різниця між календарями сягнула 14 днів.
Саме це відставання призвело до того, що понад сто років українці святкували Різдво не разом із більшістю європейських країн, а 7 січня.
Які країни й досі святкують Різдво 7 січня?
Святкування Різдва в різних країнах відбувається у різні дати. Вся справа у тому, який календар використовується в тій чи іншій державі.
Різдво 7 січня відзначають православні церкви та держави, які досі користуються юліанським календарем. Серед країн це, зокрема: Росія, Білорусь, Сербія, Грузія, Молдова, Казахстан, Киргизія, Північна Македонія, Ефіопія, Еритрея та Чорногорія.
Що ж до церков, то за юліанським календарем досі живуть Російська, Грузинська, Сербська, Єрусалимська православні церкви та Афонські монастирі.