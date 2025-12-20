Не 7 січня: коли насправді святкували Різдво в Україні до 1918 року

Різдво, яке українці знали понад сто років тому, виглядало зовсім інакше, ніж сьогодні. Воно було тихим, родинним і передусім дитячим святом.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на історикиню Ольгу Друг в коментарі Українському Радіо.

Дивіться також Не 1 січня: коли православна церква відзначає Новий рік

Коли святкували Різдво до 1918 року?

Історикиня розповіла, що до 1918 року українці святкували Різдво 25 грудня. За її словами, в той час це свято передусім вважалося дитячим.

Після завершення різдвяного посту родини йшли до церкви, а вже згодом збиралися за святковим столом. Дітям дарували подарунки, а всі дитячі ранки та розваги відбувалися після 25 грудня.

Ольга Друг розповіла, як українці святкували Різдво до 1918 року: дивіться відео

Друг додала, що напередодні свята вся родина збиралася разом, щоб виготовляти ялинкові прикраси.

А Новий рік відзначали уже дорослі, як світське свято, десь чи в ресторанах, чи в купецькому зібранні, чи проводилися вдома якісь вечори, де збиралося декілька сімей чи родин,

– зауважила історикиня.

Таким чином, до 1918 року Різдво в Україні святкували 25 грудня, однак згодом дата змінилася і святкування перенесли на 7 січня.

Чому у 1918 році Різдво почали святкувати 7 січня?

Як пише "Історична правда", традиція святкувати Різдво 7 січня з'явилася в Україні після календарної реформи 1918 року, коли держава перейшла з юліанського на григоріанський календар.

Саме 12 лютого 1918 року Українська Центральна Рада ухвалила "Закон про заведення на Україні числення часу по новому стилю і перевод годинників на середнє-европейський час". Документ передбачав, що після 15 лютого одразу настане 1 березня 1918 року.

У 1918 році УНР перейшла на григоріанський календар / Фото Shutterstock

У той самий день Україна також перейшла на європейський час, опинившись в одному часовому поясі з Берліном і Віднем.

За даними Euromaidan Press, запровадження григоріанського календаря було зумовлене неточністю юліанського. Він був довшим за астрономічний рік на 11 хвилин, через що кожні 128 років накопичувався зайвий день. У підсумку різниця між календарями сягнула 14 днів.

Саме це відставання призвело до того, що понад сто років українці святкували Різдво не разом із більшістю європейських країн, а 7 січня.

Які країни й досі святкують Різдво 7 січня?