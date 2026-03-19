Один бренд – різний смак: блогерка порівняла Фанту з США та Британії і була шокована результатом
- Американська Фанта має яскравий помаранчевий колір і містить 44 грами цукру, тоді як британська Фанта виглядає світліше та містить лише 15 грамів цукру.
- Міжнародні бренди адаптують свої товари під місцеві умови, враховуючи законодавство та смакові вподобання, що пояснює різницю у складі напоїв.
Здавалося б, одна й та сама Фанта у різних країнах має бути ідентичною, але реальність інша. Порівняння напою зі США та Британії показало велику різницю: від кольору до складу і рівня цукру.
Популярний напій Фанта може суттєво відрізнятися залежно від країни виробництва – і це помітно не лише на смак. Блогерка Фібі провела експеримент, порівнявши версії напою зі США та Великої Британії, і результати викликали активне обговорення в мережі.
Як блогерка здивувала порівнянням Фанти у США та Британії
Першою різницею став зовнішній вигляд: американська Фанта має яскравий, майже неоновий помаранчевий колір, тоді як британська виглядає значно природніше та світліше. Однак найбільше здивування викликав склад.
Різниця між Фантою у США та Британії / інстаграм phoebeisginger
У банці з США міститься близько 44 грамів цукру, тоді як у британській версії лише 15 грамів. Такий контраст змусив користувачів замислитися над стандартами виробництва в різних країнах. Під час дегустації різниця лише підтвердилася: американський напій виявився надзвичайно солодким, тоді як британський більше нагадує смак апельсинового соку.
Чому така суттєва різниця?
Навіть якщо продукт має однакову назву та упаковку, це не означає, що його якість і склад ідентичні у всьому світі, розповідають на платформі Quora. Експерти пояснюють: міжнародні бренди часто адаптують свої товари під місцеві умови: від законодавства до смакових уподобань споживачів.
Серед головних причин: різні стандарти безпеки та складу, особливості постачання сировини, цінова політика компаній і локальні вподобання. Наприклад, у продуктах харчування можуть змінювати рецептуру, у техніці характеристики, а у косметиці склад інгредієнтів. Водночас є категорії, де якість майже не відрізняється – це, зокрема, ліки, медичні вироби та інша продукція зі строгим регулюванням.
Часті питання
Чому напій Фанта відрізняється у США та Великій Британії?
Напій Фанта відрізняється через різні стандарти виробництва, місцеві законодавчі вимоги та смакові уподобання споживачів. Це призводить до різниці в кольорі та складі напою між країнами.
Яка основна відмінність у складі Фанти між США та Великою Британією?
Основна відмінність у складі полягає в кількості цукру: у Фанті зі США міститься 44 грами цукру, тоді як у британській версії – лише 15 грамів. Це робить американську версію значно солодшою.
Чому міжнародні бренди адаптують свої товари для різних країн?
Міжнародні бренди адаптують свої товари для різних країн через різні стандарти безпеки та складу, особливості постачання сировини, цінову політику компаній і локальні вподобання споживачів. Це дозволяє краще відповідати місцевим ринковим умовам і споживчим очікуванням.