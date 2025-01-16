Де в Україні зароблять найбільше: як змінився ринок праці за 2024 рік
- У 2024 році медіанна зарплата в Україні зросла на 12,5% до 20 000 гривень, зокрема в Херсонській області на 45% і досягла 22 000 гривень.
- Найбільше зросли зарплати у дизайнерів (+64%) та SMM-менеджерів (+62%), а кількість вакансій на порталі збільшилася на 6%.
Ринок праці в Україні у 2024 році продовжує пристосовуватися до викликів, спричинених війною та її наслідками. Попри кризові тенденції, активність роботодавців та шукачів роботи показує помірне зростання.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на дайджест від OLX Робота. Позитивна динаміка зарплат та зростання кількості вакансій свідчать про те, що ринок шукає нові точки рівноваги.
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Як змінилася медіанна заробітна плата в Україні
Станом на кінець 2024 року медіанна зарплата в Україні складає 20 000 гривень (480 доларів США), що на 12,5% більше, ніж рік тому. Водночас за даними Держстату, річна інфляція в Україні на початок грудня становила 11,2%.
У 2021 році середня зарплата в Україні в грудні становила 17 453 гривень, або 641 долар США за тодішнім курсом. Таким чином, у гривнях зарплата зросла на 13%, але в доларах зменшилась на 25%.
По регіонах ситуація різниться. Наприклад, в Херсонській області зарплата зросла на 45% і досягла 22 000 гривень, в Чернівецькій – на 34%, до 21 500 гривень. В Хмельницькій області медіанна зарплата зросла на третину й становить 20 000 гривень, в Львівській та Івано-Франківській – 22 500 гривень, що є найвищим рівнем у країні.
У великих містах також є подібні тенденції. Львів та Київ пропонують найвищу медіанну зарплату – 22 500 гривень (+22% та +13% за рік відповідно). У Дніпрі медіанна зарплата зросла на 17% і становить 20 500 гривень.
Як зросла оплата праці за 2024 рік / Інфографіка OLX Робота
Де відбулися найбільші зміни в зарплатах за професіями
За рік найбільше зросла медіанна зарплата у дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту комп’ютерної техніки (+56%), електриків (+50%) та монтажників (+48%).
Попри загальний ріст зарплат, в деяких професіях спостерігалося зменшення пропонованого окладу, хоча це було незначним. Найбільше (-10%) знизились зарплати фасадників. Також зменшилась зарплата у сторожів (-8%), репетиторів (-5%), складальників меблів (-4%) та рихтувальників (-4%).
Як змінилася оплата праці у 2024 році / Інфографіка OLX Робота
Як змінився попит та пропозиція на вакансії
У 2024 році кількість вакансій на порталі зросла на 6%, порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків пошукачів збільшилась на 4%. Серед найбільших міст ситуація кардинально різна.
У Львові кількість вакансій знизилась на 10%, а кількість відгуків зросла на 11%. В Києві вакансій стало більше на 19%, але відгуків зменшилось на 6%. У Дніпрі зросла як кількість вакансій (6%), так і відгуків пошукачів (8%).
Як у 2024 році змінився попит на вакансії / Інфографіка OLX Робота
Пропозиція віддаленої роботи значно зросла. Кількість оголошень у порівнянні з 2023 роком зросла на 31%. Медіанна зарплата для віддалених робітників також збільшилась і складає 19 100 гривень (+16% за рік). Водночас попит на віддалену роботу знизився на 3% порівняно з 2023 роком.
Найбільш популярними серед пошукачів стали професії:
- менеджер інтернет-магазину;
- пакувальник на виробництві;
- копірайтер;
- комплектувальник;
- сторож.
Найважче закрити вакансії:
- аудитора;
- фармацевта;
- автоелектрика;
- конструктора;
- стоматолога.
Які найпопулярніші та найменш популярні вакансії в Україні / Інфографіка OLX Робота