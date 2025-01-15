Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача shkiper.dp у TikTok. За його словами, необхідно усвідомлювати, що кар'єра починається з маленьких кроків.

Дивіться також Що сказати на співбесіді, якщо звільнились через токсичного керівника

Як побудувати кар'єру без досвіду

Брак досвіду роботи часто здається перешкодою для отримання роботи у відомій компанії, але це не завжди так. За правильного підходу навіть новачки можуть успішно стартувати у сходженні кар'єрними сходами.

Якщо вас не беруть у компанію вашої мрії через брак досвіду, почніть з конкурентів, або менших компаній із нижчою зарплатою. Попрацюйте там пів року – рік і наберіться досвіду,

– радить рекрутер.

Він додає, що після цього періоду необхідно створити "сильне резюме", де варто вказати отриманий досвід. Головне – наголошувати на досягненнях, навіть, якщо вони незначні.

Як працевлаштуватися без досвіду: дивіться відео

"Не забувайте також про знайомства. Пишіть у Linkedin, відвідуйте професійні заходи. Чим більше зв'язків, тим більше шансів. І паралельно проходьте курси", – зазначає чоловік у відео.

За словами рекрутера, сертифікати з курсів можуть компенсувати брак досвіду. В кінці відео він наголосив, що будь-яка кар'єра починається з незначних кроків.