Сообщает 24 Канал со ссылкой на пользователя shkiper.dp в TikTok. По его словам, необходимо осознавать, что карьера начинается с маленьких шагов.

Смотрите также Что сказать на собеседовании, если уволились из-за токсичного руководителя

Как построить карьеру без опыта работы

Нехватка опыта работы часто кажется препятствием для получения работы в известной компании, но это не всегда так. При правильном подходе даже новички могут успешно стартовать в восхождении по карьерной лестнице.

Если вас не берут в компанию вашей мечты из-за нехватки опыта, начните с конкурентов, или меньших компаний с более низкой зарплатой. Поработайте там полгода – год и наберитесь опыта,

– советует рекрутер.

Он добавляет, что после этого периода необходимо создать "сильное резюме", где стоит указать полученный опыт. Главное – подчеркивать достижения, даже, если они незначительны.

Как трудоустроиться без опыта: смотрите видео

"Не забывайте также о знакомствах. Пишите в Linkedin, посещайте профессиональные мероприятия. Чем больше связей, тем больше шансов. И параллельно проходите курсы", – отмечает мужчина в видео.

По словам рекрутера, сертификаты с курсов могут компенсировать недостаток опыта. В конце видео он отметил, что любая карьера начинается с незначительных шагов.