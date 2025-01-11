Проте є способи донести цю інформацію професійно та без шкоди для своєї репутації. Повідомляє 24 Канал з посиланням на користувача shkiper.dp у TikTok.

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Як згадати про токсичного начальника на співбесіді

Якщо під час співбесіди вам поставили запитання про причину звільнення з попередньої роботи, яка була пов’язана з токсичним керівником, існує два варіанти відповіді, які допоможуть в цьому.

Перший варіант – бути чесним. Втім, робити це потрібно обачливо.

Наприклад, скажіть: "Мені важливо працювати в команді де є підтримка та взаємоповага. На попередньому місці це було викликом, тому я вирішив рухатися далі",

– радить блогер.

Він додав, що такий підхід допоможе продемонструвати власний професіоналізм та цінності.

Що сказати на співбесіді, якщо звільнились через токсичного керівника: дивіться відео

Другий варіант – уникнути обговорення токсичності.

"Скажіть: "Я шукаю можливості для розвитку та росту. Я впевнений, що ваша компанія вдало для цього підходить", – зазначив чоловік у відео.

Він підкреслив, що в такий спосіб ви уникнете негативу та продемонструєте себе як конструктивного кандидата.

Він наголосив, що головне під час співбесіди – не говорити погано про колишнього роботодавця, адже це може створити враження, що в майбутньому ви будете говорити так само і про нову компанію. Тому варто обирати нейтральний, але чесний підхід.