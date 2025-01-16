Сообщает 24 Канал со ссылкой на дайджест от OLX Работа. Положительная динамика зарплат и рост количества вакансий свидетельствуют о том, что рынок ищет новые точки равновесия.

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Как изменилась медианная заработная плата в Украине

По состоянию на конец 2024 года медианная зарплата в Украине составляет 20 000 гривен (480 долларов США), что на 12,5% больше, чем год назад. В то же время по данным Госстата, годовая инфляция в Украине на начало декабря составила 11,2%.

В 2021 году средняя зарплата в Украине в декабре составляла 17 453 гривен, или 641 доллар США по тогдашнему курсу. Таким образом, в гривнах зарплата выросла на 13%, но в долларах уменьшилась на 25%.

По регионам ситуация различается. Например, в Херсонской области зарплата выросла на 45% и достигла 22 000 гривен, в Черновицкой – на 34%, до 21 500 гривен. В Хмельницкой области медианная зарплата выросла на треть и составляет 20 000 гривен, во Львовской и Ивано-Франковской – 22 500 гривен, что является самым высоким уровнем в стране.

В крупных городах также есть подобные тенденции. Львов и Киев предлагают самую высокую медианную зарплату – 22 500 гривен (+22% и +13% за год соответственно). В Днепре медианная зарплата выросла на 17% и составляет 20 500 гривен.

Как выросла оплата труда за 2024 год / Инфографика OLX Работа

Где произошли наибольшие изменения в зарплатах по профессиям

За год больше всего выросла медианная зарплата у дизайнеров (+64%), SMM-менеджеров (+62%), мастеров по ремонту компьютерной техники (+56%), электриков (+50%) и монтажников (+48%).

Несмотря на общий рост зарплат, в некоторых профессиях наблюдалось уменьшение предлагаемого оклада, хотя это было незначительным. Больше всего (-10%) снизились зарплаты фасадчиков. Также уменьшилась зарплата у сторожей (-8%), репетиторов (-5%), сборщиков мебели (-4%) и рихтовщиков (-4%).

Как изменилась оплата труда в 2024 году / Инфографика OLX Работа

Как изменился спрос и предложение на вакансии

В 2024 году количество вакансий на портале выросло на 6%, по сравнению с 2023 годом, а количество отзывов соискателей увеличилось на 4%. Среди крупнейших городов ситуация кардинально разная.

Во Львове количество вакансий снизилось на 10%, а количество откликов выросло на 11%. В Киеве вакансий стало больше на 19%, но отзывов уменьшилось на 6%. В Днепре выросло как количество вакансий (6%), так и отзывов соискателей (8%).

Как в 2024 году изменился спрос на вакансии / Инфографика OLX Работа

Предложение удаленной работы значительно возросло. Количество объявлений по сравнению с 2023 годом выросло на 31%. Медианная зарплата для удаленных рабочих также увеличилась и составляет 19 100 гривен (+16% за год). В то же время спрос на удаленную работу снизился на 3% по сравнению с 2023 годом.

Наиболее популярными среди соискателей стали профессии:

менеджер интернет-магазина;

упаковщик на производстве;

копирайтер;

комплектовщик;

сторож.

Труднее всего закрыть вакансии:

аудитора;

фармацевта;

автоэлектрика;

конструктора;

стоматолога.

Какие самые популярные и наименее популярные вакансии в Украине / Инфографика OLX Работа