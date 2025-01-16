Повідомляє 24 Канал з посиланням на дайджест від OLX Робота. Позитивна динаміка зарплат та зростання кількості вакансій свідчать про те, що ринок шукає нові точки рівноваги.

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Як змінилася медіанна заробітна плата в Україні

Станом на кінець 2024 року медіанна зарплата в Україні складає 20 000 гривень (480 доларів США), що на 12,5% більше, ніж рік тому. Водночас за даними Держстату, річна інфляція в Україні на початок грудня становила 11,2%.

У 2021 році середня зарплата в Україні в грудні становила 17 453 гривень, або 641 долар США за тодішнім курсом. Таким чином, у гривнях зарплата зросла на 13%, але в доларах зменшилась на 25%.

По регіонах ситуація різниться. Наприклад, в Херсонській області зарплата зросла на 45% і досягла 22 000 гривень, в Чернівецькій – на 34%, до 21 500 гривень. В Хмельницькій області медіанна зарплата зросла на третину й становить 20 000 гривень, в Львівській та Івано-Франківській – 22 500 гривень, що є найвищим рівнем у країні.

У великих містах також є подібні тенденції. Львів та Київ пропонують найвищу медіанну зарплату – 22 500 гривень (+22% та +13% за рік відповідно). У Дніпрі медіанна зарплата зросла на 17% і становить 20 500 гривень.

Як зросла оплата праці за 2024 рік / Інфографіка OLX Робота

Де відбулися найбільші зміни в зарплатах за професіями

За рік найбільше зросла медіанна зарплата у дизайнерів (+64%), SMM-менеджерів (+62%), майстрів з ремонту комп’ютерної техніки (+56%), електриків (+50%) та монтажників (+48%).

Попри загальний ріст зарплат, в деяких професіях спостерігалося зменшення пропонованого окладу, хоча це було незначним. Найбільше (-10%) знизились зарплати фасадників. Також зменшилась зарплата у сторожів (-8%), репетиторів (-5%), складальників меблів (-4%) та рихтувальників (-4%).

Як змінилася оплата праці у 2024 році / Інфографіка OLX Робота

Як змінився попит та пропозиція на вакансії

У 2024 році кількість вакансій на порталі зросла на 6%, порівняно з 2023 роком, а кількість відгуків пошукачів збільшилась на 4%. Серед найбільших міст ситуація кардинально різна.

У Львові кількість вакансій знизилась на 10%, а кількість відгуків зросла на 11%. В Києві вакансій стало більше на 19%, але відгуків зменшилось на 6%. У Дніпрі зросла як кількість вакансій (6%), так і відгуків пошукачів (8%).

Як у 2024 році змінився попит на вакансії / Інфографіка OLX Робота

Пропозиція віддаленої роботи значно зросла. Кількість оголошень у порівнянні з 2023 роком зросла на 31%. Медіанна зарплата для віддалених робітників також збільшилась і складає 19 100 гривень (+16% за рік). Водночас попит на віддалену роботу знизився на 3% порівняно з 2023 роком.

Найбільш популярними серед пошукачів стали професії:

менеджер інтернет-магазину;

пакувальник на виробництві;

копірайтер;

комплектувальник;

сторож.

Найважче закрити вакансії:

аудитора;

фармацевта;

автоелектрика;

конструктора;

стоматолога.

Які найпопулярніші та найменш популярні вакансії в Україні / Інфографіка OLX Робота