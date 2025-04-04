Вы тоже могли этого не заметить: одна из популярных песен Челентано была написана на вымышленном языке

Представьте себе песню, слова которой не имеют никакого смысла, но она становится мировым хитом. Именно так произошло в 1972 году, когда легендарный итальянский певец Адриано Челентано выпустил композицию "Prisencolinensinainciusol".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео kontramarka.ua в TikTok.

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Как появилась песня "Prisencolinensinainciusol"

В начале 70-х годов мир был увлечен рок-н-роллом, а английский язык стал синонимом модной музыки. Челентано заметил интересный феномен: большинство его итальянских слушателей с восторгом слушали англоязычные хиты, хотя не понимали их содержания.

Это натолкнуло артиста на идею – создать песню, которая звучала бы как английская, но на самом деле не содержала ни одного реального слова.

Так появилась "Prisencolinensinainciusol" – трек, в котором все слова являются вымышленными, но их произношение имитирует американский английский. Челентано настолько мастерски передал звучание настоящего языка, что слушатели подпевали и даже не подозревали, что поют сплошную "абракадабру".

Адриано Челентано исполняет "Prisencolinensinainciusol": смотрите видео

Песня быстро набрала популярность, а сам Челентано доказал, что музыка – это не только текст, но и мощная эмоция, которая способна покорять сердца даже на вымышленном языке.

Напомним, что недавно в TikTok завирусился хит Челентано Il Tempo Se Ne Va. В своих видео под эту песню пользователи делятся моментами, которые вызывают у них теплые воспоминания и положительные эмоции.