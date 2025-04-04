Вы тоже могли этого не заметить: одна из популярных песен Челентано была написана на вымышленном языке
- Адриано Челентано в 1972 году выпустил песню, которая была написана на вымышленном языке, имитирующем американский английский.
- Несмотря на отсутствие реальных слов, песня стала мировым хитом, демонстрируя, что музыка может передавать эмоции без понятного текста.
Представьте себе песню, слова которой не имеют никакого смысла, но она становится мировым хитом. Именно так произошло в 1972 году, когда легендарный итальянский певец Адриано Челентано выпустил композицию "Prisencolinensinainciusol".
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео kontramarka.ua в TikTok.
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Как появилась песня "Prisencolinensinainciusol"
В начале 70-х годов мир был увлечен рок-н-роллом, а английский язык стал синонимом модной музыки. Челентано заметил интересный феномен: большинство его итальянских слушателей с восторгом слушали англоязычные хиты, хотя не понимали их содержания.
Это натолкнуло артиста на идею – создать песню, которая звучала бы как английская, но на самом деле не содержала ни одного реального слова.
Так появилась "Prisencolinensinainciusol" – трек, в котором все слова являются вымышленными, но их произношение имитирует американский английский. Челентано настолько мастерски передал звучание настоящего языка, что слушатели подпевали и даже не подозревали, что поют сплошную "абракадабру".
Адриано Челентано исполняет "Prisencolinensinainciusol": смотрите видео
Песня быстро набрала популярность, а сам Челентано доказал, что музыка – это не только текст, но и мощная эмоция, которая способна покорять сердца даже на вымышленном языке.
Напомним, что недавно в TikTok завирусился хит Челентано Il Tempo Se Ne Va. В своих видео под эту песню пользователи делятся моментами, которые вызывают у них теплые воспоминания и положительные эмоции.