Первый украинский ЛГБТ-роман появился более 100 лет назад: и действительно ли он об этом

Современный мир становится более открытым к гендерной идентичности и сексуальным ориентациям, хотя не так давно, в частности, в Украине гомосексуальность каралась законом. Однако вопросы идентичности и предпочтений возникали всегда, просто в других формах.

В том числе и в литературе. И первым украинским ЛГБТ-романом называют произведение Агафангела Крымского "Андрей Лаговский", который был создан в течение 1894 – 1919 годов. Действительно ли это ЛГБТ-роман и что о нем надо знать – рассказывает 24 Канал.

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"Андрей Лаговский" – гей-роман?

Вокруг романа Агатангела Крымского идут серьезные споры – кто-то упорно утверждает, что это гей-роман, кто-то же убежден, что отношения главного героя с братьями Шмидтами – "крепкая мужская дружба". Но, видимо, оба лагеря не правы.

Крымский в своем романе повествует историю профессора Андрея Лаговского, который обрывает связи с матерью и становится фактически членом семьи российского генерала Шмитда, у которого есть трое сыновей. Вместе с семьей Лаговский отправляется на лето в Туапсе, но вернувшись оттуда профессор решает разорвать свои связи с этой семьей.

Во-первых, после прочтения этого романа можно сказать точно – Андрей Лаговский не гей. Однако и не гетеросексуал. У главного героя есть очевидный интерес к мужчинам, но и интереса к женщинам он не лишен. Хотя сторонники теории о том, что Лаговский является геем приводят в пример эпизод, когда после физической близости с женщиной ему было плохо несколько дней. Однако профессор Лаговский вообще выступает только за чистую и платоническую любовь и считает, что половые связи его портят. То есть причиной избиений Лаговского после близости с женщиной связаны скорее с тем, что он изменил своим идеалам.



"Андрей Лаговский" / Фото Yakaboo

Однако "Андрея Лаговского" можно действительно назвать ЛГБТ-романом. Однако не в привычном понимании произведение, которое описывает однополые отношения, потому что в романе Агатангела Крымского их нет. Есть интерес Лаговского к Шмидтам, который явно выходит за рамки дружбы, но это не центральная часть истории. Это рассказ о поиске собственной идентичности и понимании себя самого. И это касается не только вопросов сексуальности. Также это история зрелости. Несмотря на то, что Лаговский имеет звание профессора – он очень молод. И в начале книги он предстает несколько инфантильным, резким, однако справедливым. В конце мы же видим несколько другого человека – однако все еще справедливого. То есть здесь много проблем, но центральной является отношения с матерью, ведь это начало и завершение романа.

В современном издании "Андрея Лаговского" полностью сохранен оригинальный язык написания произведения – фактически же "скрипниковский". Роман Агатангела Крымского точно не оставит равнодушным и стоит внимания. Особенно стоит отметить высокоинтеоектуальный стиль Крымского и то, что он использует много иноязычных цитирований, потому что сам автор знал несколько десятков языков.